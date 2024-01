Los jinetes pampeanos Alfredo «Tato» Ramos y Alejandro Cruz Ramos tuvieron un comienzo expectante en el Festival Nacional de Jesús María. Los dos sumaron puntaje en las tres noches en sus categorías.

Alejandro Cruz Ramos participa en la categoría crina limpia y «Tato» Ramos en gurupa sureña. El otro jinete pampeanos es Carlos Reale, en bastos con encimera, quien solo pudo sumar en una noche.

Cruz Ramos (ex campeón de Jesús María en la edición 2022) suma 13 puntos repartidos en 4,5 y 4. Es la categoría más dificil y ese puntaje lo mantiene expectante. La organización de Jesús María aun no publicó un acumulado de las tres noches, por lo que no está el ránking de la competencia. En la edición pasada -cuando defendía el título- Cruz Ramos tuvo una caída que lo dejó de competencia el día lunes.

«Tato» Ramos -otro ex bicampeón en 2017 y 2020- participa en gurupa sureña. Acumula 11 puntos sumados en 4,5 y 2 en las sucesivas noches.

Carlos Reale fue el que mejor empezó en su categoría, bastos. En la primera noche sumó 6 puntos, pero en las restantes noche no acumuló otro puntaje.

Ahora la organización emite puntaje de la actuación de los caballos. Los dos puntajes se publican por separado, y después unificados según el orden de la jineteada. Pero no hay un ránking del puntaje acumulado, al menos en estas primeras tres jornadas del festival.

El sábado la categoría crina limpia fue suspendida y se desarrolló el domingo. En esta jornada los jinetes, entre ellos el pampeano Cruz Ramos que realizar dos montas en la misma noche, con el esfuerzo físico que representa.