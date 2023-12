La modista Rosana Piris, oriunda de Eduardo Castex hizo un pedido de ayuda para arreglar la máquina eléctrica de coser con la cual realiza su actividad.

«Se me quemó la máquina. Soy el único sostén de familia, tengo un hijo discapacitado. Y tengo que seguir trabajando para tener ingresos», dijo la mujer. Dijo que necesita esa herramienta para trabajar. Tiene otro hijo.

Aunque solicitó ayuda social en la Municip0alidad de Eduardo Castex (a cargo de Mónica Curuchet), no le dieron audiencia hasta el mes que viene. «A mí no me vino a golpear la puerta nadie. Solo un diputado (Sergio Pregno) pero dijo que no podía ayudarme porque no hay cupos», dijo la mujer.

Además de solicitar el arreglo de la máquina de coser, pidió que le brinden trabajo. «No le puedo dar nada a mis hijos, ni estabilidad económico ni bienestar. Me dan una bolsa de comida, pero yo necesito laburar. Quiero que me escuchen», dijo Piris.