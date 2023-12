Suspensión de elecciones en Boca: los hinchas apoyan a Juan Román Riquelme con un banderazo

Bajo la lluvia, con bombos, paraguas, banderas, camperas y camisetas color azul y oro, cientos de hinchas se acercaron al lugar para apoyar a la actual dirigencia contra la denuncia presentada por la oposición que encabezan Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

La voz de los hinchas de Boca

«Queremos votar y Macri no nos deja. Como hizo con Cristina ahora está haciendo lo mismo en Boca. Lo viene haciendo hace mucho en Boca, lo que pasa es que hay gente que no tiene memoria. Román es el pueblo. No se puede vender La Bombonera. Macri viene por todo y no lo podemos permitir», expresó Sandra, una mujer que fue a la movilización completamente vestida con ropa del club de la ribera.

«Toda la vida con Román. Viene a alentar a Román y a hinchar al club. La oposición se roba la plata del club», expresó por su parte Rodrigo, un hincha adherente de Soldati.

«Toda mi vida pude votar. Esta vez no me deja por una jueza y por decreto de Macri. Estoy acá apoyando a Román porque es la única comisión que le dio pelota a los socios. Estoy a muerte con ellos», señaló José, socio vitalicio del club.

«Contra la mafia siempre. Esa gente, mafiosos, atorrantes, negacionistas, en este club nunca más. El club es de los socios y ellos quieren privatizarlo para tener una empresa privada y llevarse las ganancias. Román Riquelme presidente, que pongan fecha que lo votamos igual», expresó otra mujer presente en la movilización.

«Estamos apoyando a Román. Es una locura lo que pasa a nivel país. Lo que nos asusta es la justicia de este país. Teníamos que estar haciendo una elección y gracias a la mafia de Macri hoy estamos apoyando a Riquelme», agregó otro de los hinchas.

Qué pasará con las elecciones en Boca

Riquelme lidera la lista del oficialismo para las elecciones que debía celebrarse este domingo y se suspendieron luego de una medida cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya, quien consideró que habían irregularidades en el padrón electoral con el ingreso de 13.664 socios activos en noviembre de 2021.

La Justicia convocó el jueves a una conciliación obligatoria pero los equipos legales de ambas facciones no se pusieron de acuerdo en relación al universo de socios objetados.

El departamento de legales de Boca presentó el viernes una apelación y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en segunda instancia, quedó con un plazo de tres días hábiles para determinar si celebrarán los comicios este año o bien se postergarán hasta 2024.

La última fecha posible para el acto electoral es el 17 de diciembre, ya que una semana antes asumirá el presidente de la Nación, Javier Milei, y posteriormente serán las jornadas de Nochebuena y Año Nuevo, por lo que sería imposible.