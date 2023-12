Se ilusionan los hinchas de Boca: el festejo navideño entre Paulo Dybala y Leandro Paredes Los futbolistas de la Selección argentina pasaron la celebración juntos y compartieron una imagen que se volvió viral. Paredes y Dybala pasaron la navidad juntos e ilusionan al pueblo Xeneize. Paredes y Dybala pasaron la navidad juntos e ilusionan al pueblo Xeneize. Captura de pantalla A pesar de que la vida de los jugadores de la Selección argentina siempre era noticia, desde que se convirtieron en campeones del mundo tomaron mayor trascendencia. Es por eso que una simple celebración entre Paulo Dybala y Leandro Paredes revolucionó e ilusionó al mundo Boca. En las redes sociales aseguran que Yassine Bounou tiene una vida paralela con dos parejas TE PUEDE INTERESAR: La teoría de las redes sociales sobre Yassine Bounou: tendría una vida paralela Uno de los primeros en publicar una foto para sus redes sociales fue Paredes, quien compartió una imagen con su pareja en el árbol de Navidad, misma situación para Dybala quien compartió una tierna imagen con la cantante Oriana Sabatini, con quien se casará este año. Además, el futbolista de la Roma posó en un video con la hija del exfutbolista del Xeneize y bailaron una canción de reggaetón con una coreografía previamente armada y causaron la ternura de las redes sociales. Muchos ya lo catalogaron como “futuro gran padre”. Pero la foto que ilusionó fue de ambos jugadores juntos con la Copa del Mundo que, si bien no tenían nada referido a Boca. Paredes ya reveló que tienen intenciones de convencerlo para que vuelva al país y juegue en el club de la Ribera. ¿Lo convencerá? Captura de pantalla ¿Por qué Lionel Messi no fue al casamiento de la hermana menor de Antonela Roccuzzo? Llamó la atención que el capitán de la Selección, Lionel Messi, no estuvo presente en el casamiento de la hermana menor de su mujer, Antonela Roccuzzo, Pero con el correr de las horas, trascendió cuál sería el motivo de la ausencia del futbolista. a chegada de antonella e os filhos para o casamento de sua irmã carla roccuzzo pic.twitter.com/g9J92ANlJD — messi depre (@leomessidepre) December 24, 2023 La cuñada del capitán de la Scaloneta, Carla Rocuzzo, se casó este sábado por iglesia en la ciudad de Rosario, de donde es oriunda la pareja, y adonde Antonela fue con sus 3 hijos: Thiago, Mateo y Ciro. La empresaria sorprendió con su look «total green» del diseñador Joti Harriague. La ciudad estaba revolucionada por ver al campeón de la Copa Mundial Qatar 2022 pero no pudo ser, ya que el deportista prefirió quedarse en el country Kentucky en Funes, a 30 kilómetros del centro rosarino.