La cuenta regresiva para la vuelta de Gran Hermano ya empezó y el periodista Ángel de Brito reveló información que nadie se imaginaba sobre la identidad de una de las participantes que estará en el reality de Telefe. «Recuerden este tuit», escribió el periodista.

En una publicación de X (ex Twitter), De Brito mostró una captura de pantalla del perfil de Instagram de Rosina «Luna» Beltrán, una de las aspirantes a quedar en la casa de Gran Hermano. La joven de 26 años es uruguaya y en el video del casting se definió como «la más loca de todas». “Soy transparente, digo lo que pienso, soy muy extrovertida. Digo lo que siento como me sale en el momento. Adentro de la casa no quiero vagos”, indicó en su presentación.

“Detesto las etiquetas. Simplemente soy. Algo que me va a jugar a favor es que tengo mucho carisma y algo que me va a jugar en contra es que soy muy impulsiva”, sumó, haciendo un balance de pros y contras que podrían ser fundamentales en su desempeño dentro del reality.

Rosina «Luna» Beltrán, participante de Gran Hermano 2023-24

La nueva temporada de Gran Hermano volverá a la pantalla de Telefe este lunes a las 21.45 horas mientras que El Debate arrancará el martes 12 a las 22.30 y después de Escape Perfecto -el nuevo programa de juegos de Iván de Pineda, que pasará a las 21.45. Fue la periodista Laura Ubfal quien confirmó los nombres de los famosos que estarán en El Debate de Gran Hermano opinando sobre los ingresantes al reality. El periodista político Ceferino Reato, la presentadora de televisión Sol Pérez, el panelista Gastón Trezeguet y Ubfal seguirán formando parte del programa, siguiendo la línea de «equipo ganador no se toca» que expusieron tanto Santiago del Moro como la producción de Telefe.