Las abogadas defensoras de la asesora Elisa Alejandra Catán, Carina Ganuza, en compañía de Ana Carolina Díaz, denunció que la funcionaria fue víctima de una «caza de brujas» con el objetivo de «lucrar con el Estado». Fustigaron con dureza el desempeño de la familia paterna de Lucio Dupuy y respaldaron lo actuado en todo momento por Catán.

«En todos los juzgados es práctica que, ante acuerdos homologados, no se tenga que escuchar a los niños», recordó y enumeró que esa realidad excede la jurisdicción y la jerarquía, porque se aplica en todos lados y en todos los ámbitos. «Si esas prácticas se readecuaran sería lamentable que se lo hiciera por temor a un jury, porque lo único que se haría es colapsar al sistema; si cada uno entendiera su rol, esto no sucedería», indicó Ganuza.

«Costó traerlo a los estrados», dijo sobre el abuelo de Lucio y recordó que pesa sobre él una acusación por falso testimonio. «Hoy se empodera ante las cámaras y la abogada diciendo que tiene pruebas que nunca presentó», cuestionó. «Ese señor no hizo la denuncia cuando correspondía, no se empoderó cuando lo tenía que hacer, ni fue a la Policía, ni ante la Fiscalía, no denunció ante la jueza ni ante la Fiscalía», completó.

La abogada llegó a plantear también la incidencia del «patriarcado», que permite el cuestionamiento a la madre que desatendió a su hijo -antes del homicidio- porque se fue de mochilera, pero no al padre.

«Me llama la atención que toda la familia no entendía, no reclamaba, pasaron por varios profesionales y nunca entendieron, pero ahora sí quieren, reclaman, piden y acusan, no en aquel momento en que era necesario que se pusieran la camiseta de Lucio. No los responsabilizo de la muerte de Lucio, sino de acusar a Dios y a María Santísima, o de llevar a cabo una caza de brujas que especula. No podemos permitir el lucro con el Estado», añadió.

También destacó que ahora parece que «todos los miembros de la familia sabían lo que estaba pasando, pero nadie sabía el resultado final, ni todos los padecimientos de Lucio», apuntó la abogada. Cuestionó la pericia que presentó Guillermo Sancho, de una profesional que analizó dibujos de Lucio, pero después del asesinato.