El presidente del bloque oficialista en la Legislatura provincial, Espartaco Marín, debutó con un posicionamiento público confrontativo con el gobierno nacional: «No quiero que le vaya bien a (Javier) Milei si eso significa que habrá privatizaciones o una devaluación del ciento por ciento», advirtió el legislador. «No tengo nada que ver con este gobierno nacional, respeto la voluntad popular pero que si le vaya bien significa privatizar la salud, no quiero que le vaya bien, no quiero que le vaya bien en esos términos, que significan privatizar todos los servicios públicos, o volver a discutir Malvinas, o el proceso más horroroso del país; soy respetuoso del resultado de las elecciones, pero no tengo nada que ver con este gobierno», insistió el diputado.