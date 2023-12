El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, confirmó este lunes que marcharán el 20 de diciembre contra el ajuste y la liberación de precios que implementará el gobierno de Javier Milei y se quejó de la “criminalización de los movimientos sociales”. “No vamos a dar ningún paso atrás de nuestras convicciones, el 19 haremos conferencia de prensa y el 20 nos movilizaremos”, ratificó el dirigente social sobre la que será la primera gran protesta contra las medidas de recortes que, según anunció el mandatario, aplicará el Poder Ejecutivo.

Belliboni consideró que será “una gran fecha de unidad” en la que “manifestaremos contra la política de ajuste”. La movilización se dará en el marco de los 22 años del estallido social del 2001.

“El problema no es el Puente Pueyrredón”, puntualizó Belliboni respecto al corte de uno de los principales accesos a la Ciudad, sino el ajuste que implementará Milei, por lo que el dirigente adelantó que defenderá “el derecho a manifestarnos”.

Ayer, durante su primer discurso como presidente en la explanada del Congreso de la Nación, Milei le envió un fuerte mensaje a las organizaciones sociales: “El que corta la calle no cobra”. El nuevo presidente de la Nación fue tajante a la hora de referirse a los piquetes y los movimientos sociales: “Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace las paga. Un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad. En nuestros términos: el que corta no cobra”.

Para Belliboni, las palabras de Milei representan “una campaña que viene hace rato sobre la criminalización de los movimientos sociales”. “Hubo candidatos que lo compararon con el narcotráfico, históricamente el movimiento piquetero ha sido atacado. No funciona decir ´el que corta no cobra´ y darle miedo a la gente”, sostuvo.