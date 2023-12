A casi 10 días de asumir como Intendente de la localidad de 25 de mayo, Leonel Monsalve se mostró preocupado por la situación en que encontró el municipio, habló de austeridad y adelantó que «serán 3 meses muy complicados».

El intendente de Monsalve contó en diálogo con FM Alas que, desde su asunción, «han sido días bastante intensos, vamos tomando decisiones importantes desde el inicio, y reacomodando deudas de la gestión anterior». Y planteó que «pasando la temporada de verano podremos afrontar las cosas de mejor forma con ideas propias en las que veníamos trabajando».

Respecto al estado económico del municipio, tras la gestión del intendente Abel Abeldaño, Monsalve detalló que tiene «saldo negativo», y adelantó que «comunicaremos los detalles en los próximos días. Entendemos que tal vez debemos cobrar parte de esa deuda, que está en la calle, pero deberemos, en algunos casos, proceder desde lo legal. Entonces es un tanto ambiguo eso de que el saldo era positivo contabilizando deudas a cobrar».

El representante de Juntos por el cambio también se refirió al detalle del parque automotor municipal. «Lo encontramos en malas condiciones. Estamos rastreando donde quedaron algunos de los vehículos: algunos están en talleres por falta de repuestos y falta de pago, otros abandonados en la calle y estamos reparando algunas máquinas». Y añadió que también deben solucionar problemas «en la infraestructura en edificios que son del Municipio y necesitan arreglos urgentes».

Ajuste

Ante este contexto, el intendente explicó como deberán hacer el ajuste en su gestión municipal. «El ajuste para nosotros comienza desde el lado de la política hacia fuera, no queremos caer sobre el trabajador», expresó Monsalve. Y ejemplificó que «hemos decidido que los funcionarios nos manejemos en autos propios, a excepción de la gente de Obras Publicas».

«Tomamos la decisión –continuó – de bajar mi propia dieta. Voy a cobrar el básico, dando muestras a la comunidad de austeridad. Esto a su vez repercute en el resto de funcionarios. Quiero destacar que hay compromiso directo de los funcionarios que me acompañan, muchos de ellos son profesionales que sabemos cobrarían mejor en la actividad privada. Aun así, deciden seguir en esta nueva gestión y aceptar esa baja de sueldos».

Otra de las decisiones del municipio es «priorizar el compre local, siempre y cuando sean precios competitivos. Es una decisión muy importante ya que la pasada gestión solo optaba por contados proveedores», manifestó Monsalve.

«Este será y es un municipio que buscará le mejor precio, para ello implementamos disminuir los días de pago a proveedores, sino la cadena de pagos sería inviable para cualquier comercio-proveedor que nos venda», añadió.

El ex concejal aclaró que «sabíamos que iniciábamos en un panorama de crisis, entendemos que serán unos 3 meses muy complicados, por ello la obra pública en el corto plazo no es una opción, pero no aplicaremos el ajuste sobre el trabajador».

Pidió también que «el trabajador municipal tiene que ser responsable, tenemos casos que presentan faltas por muchos días sin certificado correspondiente, apelaremos a mantener los puestos laborales a quienes respondan y sino, se sumará a otros vecinos que están no solo necesitados sino a la espera del ansiado trabajo, ya que 25 de mayo tiene muchos vecinos que cobran planes sociales, son más de 200».

Finalmente, Monsalve sostuvo que, «más allá de estos problemas socio económicos, tendremos las actividades de verano. Comenzaremos en breve la colonia de vacaciones, Pro –Vida, peatonales y algunas actividades deportivas que ya comenzaron como beach Voley y distintos eventos para la familia», concluyó.