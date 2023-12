Tras el anuncio de las medidas de emergencias del ministro de Economía Luis Caputo, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que estas son parte de un plan de reformas estructurales «que van a cambiar Argentina».

El titular de la Vocería respaldó el paquete de ajuste informado por el titular de la cartera económica y aclaró: «Este paquete de medidas apunta al superávit fiscal o equilibrio de cuentas públicas. Tiene que quedar claro: más allá de la lógica argentina donde gran parte de nuestras vidas vivimos inmersos en ciclos de déficit fiscales, no se puede gastar lo que no se tiene. No se puede gastar más de lo que ingresa y eso no es negociable».

En medio de un diagnóstico crítico, Adorni remarcó: «Estamos decididos a hacer las cosas bien, puntapié inicial para cambiar las cosas. Se trata de un plan de reformas estructurales que tenemos pensado, diagramado, estudiado y trazado para los próximos años que van a cambiar el rumbo de Argentina».

En línea de lo que pregonó Milei durante la campaña, sobre su idea de eliminar el Banco Central, el vocero de presidencia anunció que «ya no es más nuestro amigo», por lo que el BCRA dejará emitir para financiar el Tesoro Nacional.

Adorni pronosticó que estas medidas deberían reducir el déficit fiscal al 3% del producto para fines de 2023. De igual manera, explicó cómo es que esto impactará en la mejora de los ingresos a partir del incremento del Impuesto PAIS y de un 0.5% en las retenciones, sumado a un «0,5% por modificaciones en bienes personales, moratoria y blanqueo general».

Desde el Gobierno ratificaron la decisión de cortar con la obra pública, esperando una mejora del 0,5% del producto, llevando al déficit 0.

Uno de los puntos que más preocupó a la clase trabajadora luego de los anuncios de Luis Caputo es lo relacionado a la quita de subsidios en transporte y servicios públicos. Sin embargo, aclaró que los detalles sobre el paso a paso estarán a cargo del equipo económico. En cuanto a la fecha estimativa de su puesta en marcha, Adorni comentó que podría ser desde el 1 de enero.

Ante la pregunta sobre una posible compensación en salarios, el vocero reiteró que los detalles los brindará el equipo económico y se anunciarán con el plan estructural. Misma respuesta brindó sobre las jubilaciones, tras conocerse que se modificarán por decreto: «La inflación seguirá en alza, el objetivo es cortar con esquemas perversos, precario y muy venido a menos. Cuando quiere uno hacerlo tiene que corregir por otro método».