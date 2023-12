El Banco Central dejará de emitir para financiar el Tesoro Nacional

Y agregó: “Cuando uno gasta más de lo que tiene en general tiene dos alternativas: banco o tarjeta de crédito. Acá no tenemos ninguna de las dos. El banco, acreedores privados, no creen en Argentina por el triste historial de pago de deuda por defaulteadores seriales. El BCRA ya no es más nuestro amigo y no va a financiar un peso más del tesoro. No vamos a mentir”.

Por otro lado, Adorni señaló que el Gobierno de Alberto Fernández “no ha dejado un paciente con dolor de muelas, ha dejado un paciente a punto de morirse”. “Lo que vimos ayer fue el puntapié para el plan de reformas estructurales que tenemos pensado para los próximos años”, anticipó.

El Banco Central aumentará el dólar 2% mensual luego de subir la cotización a $800

Luego de los anuncios de este martes del ministro de Economía, Luis Caputo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aumentará el dólar a razón del 2% mensual una vez que la cotización suba al $800. Desde la entidad aseguraron que es necesario reforzar el ancla para lograr el compromiso de equilibrio fiscal y alcanzar las expectativas de inflación.

«Reforzando el ancla que brinda el firme compromiso con el equilibrio fiscal, el ajuste anunciado para el tipo de cambio cumplirá el rol de un ancla complementaria en las expectativas de inflación. El BCRA continuará atacando los efectos rezagados de la monetización, directa e indirecta, de los déficits fiscales de los últimos años«, explicaron en un comunicado.

«El refuerzo al ancla fiscal que constituye este ancla nominal es considerada una necesidad temporaria que disminuirá a medida que el compromiso y la visibilidad del esfuerzo fiscal sean apreciados en su total dimensión. En función de las circunstancias actuales, en lo inmediato se establece un sendero de desplazamiento de 2% mensual para el tipo de cambio», añadieron.