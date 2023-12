No se puede acusar a una jueza por cuestiones que el mismo acusador considera opinables», advirtió Pablo Rodríguez Salto, el abogado defensor de la jueza Ana Clara Pérez Ballester.

El abogado fue duro con el procurador subrogante Guillermo Sancho: le dijo que sus acusaciones centrales eran «insostenibles» y «jurídicamente erradas». El profesional intentó demostrar desconocimientos del acusador respecto del derecho de Familia.

También desechó que, como dijo Sancho, fuera imprescindible escuchar al padre de Lucio para determinar los pasos del cuidado del niño. Rodríguez Salto tuvo a su cargo el alegato de defensa de la magistrada acusada por mal desempeño.

Dijo que algunas de las acusaciones de Sancho «no tienen ni pies ni cabeza». Le refrescó artículos completos y lo ilustró respecto de diferencias del ámbito Penal con el Civil. Aludió a acusaciones falsas y falaces. «Le pido disculpas al procurador, porque a lo mejor no es que hace esto todos los días», dijo en un momento al explicar procedimientos que Sancho pareció desconocer.

Rodríguez Salto contradijo a Sancho: «Citó algunas observaciones de las que a él le gustan; pero el defensor provincial de Niñez, que vimos lo experto que es y la claridad con la que explicó cómo se conjugan los derechos del niño, dijo que en la Convención de los Derechos del Niño, el primero obligado al cuidado de sus derechos es la familia, no el Estado».

«Sin vulneración de derechos no andamos tocando la puerta de la casa, o viendo qué pasa en la cocina», dijo Meaca y el defensor lo citó. «Si el Estado tiene que estar encima de todo, vigilando porque sí, nuestra vida no sería privada, no sería posible», explicó. «El sistema estatal reacciona ante la vulneración», completó.