En este marco,, dueño dey presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), habló sobre la liberación de los precios en las prepagas y, pero desmintió que sea una consecuencia del DNU firmado por Milei.

“No vamos a decir que como consecuencia de este decreto van a aumentar las prepagas”, sentenció Belocopitt y enfatizó: “Estamos llegando a la consecuencia porque no se cumplió la ley que sí decía que se tenían que actualizar inmediatamente los valores por los costos”.

Al ser consultado sobre cuánto aumentarán las cuotas y si es posible llegar a un 50%, Belocopitt explicó: “Ese 50%, por el mismo formato que está funcionando, iba a venir. Cuidado que acá no hay un cambio, este aumento va a venir. Está puesto en el propio decreto de actualización del gobierno de Alberto Fernández firmado en diciembre de 2022”.

“No establezcamos que este es un aumento diferente al que hubiésemos hecho”, indicó en diálogo con Radio con vos y adelantó: “Yo creo que el aumento promedio, para amortiguar parcialmente el impacto, va a estar entre el 40% y el 50%” .

Y reiteró: “Este aumento ya estaba puesto en el decreto (de Fernández). La única diferencia es que esta fórmula que fue armada para una inflación del 3% mensual no funciona con una del 25% o 30%. No se va a modificar el sistema de aumentos porque ya estaban en la fórmula. No vamos a decir que como consecuencia de este DNU van a aumentar las prepagas”.