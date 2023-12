En las últimas horas, Boca Juniors recibió un galardón que sorprendió a todos y tiene que ver con el año que tuvo, principalmente sobre lo ocurrido en la Copa Libertadores donde jugó la final frente a Fluminense. Jorge Almirón fue nominado por la IFFHS en la categoría Mejor Entrenador de Clubes en los premios.

La decisión se tomó en los últimos días, ya que fue mencionado por su paso en Boca Juniors y, en total hay 15 técnicos que están en la lista. Otro fue Luis Zubeldía, que llevó en las últimas semanas a la consagración de la Copa Sudamericana tras vencer en la tanda de penales a Fortaleza. Más allá de esta presencia, lo más llamativa es la presencia de Almirón que renunció a su cargo el de noviembre, menos de un día después de la derrota en la Final de la Copa Libertadores. Otro fueron Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Xavi Hernández y Fernando Diniz.

Almirón reveló que le hackearon la cuenta de Instagram: «No aceptar nada»

El técnico que acaba de renunciar en Boca, después de la derrota en la final de la Copa Libertadores 2023, apeló a una historia en su perfil oficial para comunicarles la sorpresiva novedad a sus miles de seguidores. «Atención: me han jaqueado la cuenta. Por favor, no aceptar nada», subió junto a dos íconos de la alarma el ex Lanús, Independiente y San Lorenzo entre otros.

La despedida de Almirón de Boca: «Me voy con tristeza»

Mediante la misma vía en el feed de Instagram, el estratega escribió: «Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores». Además, aprovechó para resaltar el trabajo de Juan Román Riquelme como líder del fútbol del club: «Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros.