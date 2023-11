Tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial, el Gobierno provincial trabajaba en las últimas horas en el proyecto del Presupuesto 2024, que será presentado esta tarde. El mismo sería diagramado ante los fuertes recortes que pretende hacer el candidato libertario, particularmente en obra pública y transferencias a las provincias.

Previo a emitir su voto, el gobernador Sergio Ziliotto había anticipado que el proyecto de presupuesto será enviado a la Cámara de Diputados hoy por la tarde. Con la definición presidencial, se espera que sea una iniciativa «para resistir».

En ese contexto, este lunes por la mañana comenzaron las reuniones de los equipos de gestión para trabajar en ese sentido. «Estamos revisando uno por uno los recursos para ver el impacto que tendrían. Hay mucha incertidumbre y falta de datos», anticiparon fuentes de Casa de Gobierno consultadas por LA ARENA. Los últimos detalles definirán hoy entre el gobernador y el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Guido Bisterfeld.

Se estima que el proyecto presente una menor inversión en la obra pública, debido a que Milei pretende reducirla a cero, y también menores recursos teniendo en cuenta que durante la campaña el libertario afirmó que iba a eliminar la coparticipación y las transferencias discrecionales, lo que provocará una importante desfinanciación en las provincias en caso de cumplirse.

Uno de los puntos centrales es la cláusula gatillo, que corre peligro debido a que podría no ser garantizada en este escenario durante el próximo año. Esta herramienta había sido fundamental para que los salarios de la Administración Pública provincial y municipal, y las jubilaciones no pierdan ante la inflación, y se había alcanzado en un acuerdo paritario único en el país.

Dos presupuestos.

Los lineamientos de la Ley de Leyes habían sido anticipados por Ziliotto a principios de noviembre, durante una visita a General Pico. «Estamos diseñando dos presupuestos. Uno para seguir creciendo, para que haya un Estado involucrado en todas las actividades que tienen que ver con potenciar la inversión pública», explicó y amplió: «También en paralelo preparamos un presupuesto para ajustarnos a un programa de gobierno de un candidato que dice que a va eliminar todo lo que es discrecional hacia las provincias. Van a ser dos presupuestos distintos».

Esta disyuntiva de contar con un presupuesto de «inversión y crecimiento» o para «resistir» se debe a que, en palabras del mandatario, «con un gobierno de derecha no puedo plantear mayor inversión en obra pública, porque plantean eliminarla. Voy a tener que asegurar salud, educación, seguridad con la fuerte presencia del Estado, pero todos con recursos propios. Los recursos que no están dentro de la coparticipación, lo vamos a tener que asumir con recursos propios y no puedo decir que voy a hacer tal obra cuando ese dinero no lo tengo asegurado porque lo voy a necesitar para garantizar salarios, insumos y seguir mejorando el equipamiento médico y garantizar la comida a sectores vulnerables. Sin recursos se nos va a hacer difícil sostener un estado tan presente».

