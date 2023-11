Scioli desmintió a Milei y explicó cómo funciona el comercio exterior con Brasil

“Y lo otro que planteó de forma equivocada es el tema de la triangulación. Lo que se vende a Brasil, se vende a Brasil”, añadió, y descartó la idea de La Libertad Avanza de acceder a nuevos mercados a través de esa vía.

Captura

“No se pueden anteponer cuestiones ideológicas a lo que es bueno para Argentina: la defensa del trabajo, de la industria nacional y de sectores que han recibido muchas inversiones a partir de las reglas del Mercosur. Eso sin diálogo político no se hubiese podido concretar”, concluyó.

El embajador ante el Mercosur aseguró que Milei “no entiende nada” sobre exportaciones

El embajador argentino ante el Mercosur y ante la Asociación Interamericana de Integración (Aladi), Mariano Kestelboim, aseguró que Javier Milei “no entiende nada” sobre el comercio internacional y la potenciación de exportaciones luego de escuchar su intervención en el último debate presidencial.

El candidato de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que “el Estado no tiene por qué meterse a decir con quién tengo que comercializar o con quién no” y señaló que “el mejor ejemplo del estorbo que causa el Estado es lo que está pasando con el Mercosur, que no tiene calle de salida, está atascado y no progresa hacia ningún lado”.

Kestelboim le respondió a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que “todos los Estados del mundo, y especialmente los más ricos, invierten enormes recursos en agregados comerciales en sus embajadas para abrir mercados para sus empresas”.

“Sin ese trabajo sería prácticamente imposible llegar a exportar para las pymes. Milei no entiende nada, realmente. Y tampoco sabe que la salida del Mercosur generaría un gran costo”, añadió.

El funcionario remarcó que, en ese caso, los argentinos “tendríamos que volver a pagar aranceles (el bloque representa casi el 20% de las exportaciones y el 26% de las importaciones), además de la pérdida de la preferencia respecto de los competidores extrazona”.