Diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) expresaron su desacuerdo con la alianza electoral con Juntos por el Cambio y recordaron que «durante la presidencia de Mauricio Macri se tomó la mayor deuda de la historia hipotecando a las generaciones futuras» En este marco, le pusieron un límite a Javier Milei de cara al balotaje de las elecciones 2023. «Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre», advirtieron.

A través de un comunicado titulado «En defensa de las ideas y del proyecto libertario«, los legisladores en representación de La Libertad Avanza reafirmaron sus pertenencias al espacio para «seguir trabajando para que las ideas de la Libertad crezcan en cada rincón de la Patria» pero aclararon que si bien respetan la decisión del candidato a Presidente de firmar un acuerdo con Juntos por el Cambio, «no podemos acompañar este cambio de rumbo solo con multas electorales».

«Recordamos que durante la Presidencia del Ingeniero Mauricio Macri, se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto hace que para nosotros sea un punto: moral e ideológicamente es nuestro límite», señaló.

En este sentido, en una especie de advertencia le agradecieron a Javier Milei haber formado parte de la construcción de «un espacio nacional en tiempo récord, que ha ganado una PASO Presidencial y en su primera presentación ha logrado llegar al balotaje compitiendo por la primera magistratura». » pero le aclararon que «una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre» en relación al acuerdo con Juntos por el Cambio.

Quiénes firmaron el documento de La Libertad Avanza

Quiénes firmaron el documento de La Libertad Avanza

El documento lleva las firmas de los legisladores d bloque nacional de diputados y senadores como también parlamentarios del Mercosur y del bloques de diputados provinciales. Estos son: la senadora nacional: Ivana Arrascaeta (San Luis); diputados nacionales: Lisandro Almirón (Corrientes), Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Gerardo González (Formosa). Horas después, Almirón desmintió que haya firmado el escrito y en diálogo con el medio correntino Radio Dos manifestó estar «sorprendido» y sobre ello expresó: «Me agarra en un momento en el cuál estamos abocados al trabajo territorial. Me pega de lleno ésta mentira y me afecta porque no es así. Me cayó como un balde de agua fría».

También de los parlamentarios del Mercosur: Fabiana Martín (Corrientes), Fabricio Cascino (Neuquén), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis); y diputados provinciales: Gladys Liliana Salinas (Entre Ríos), Carlos Alberto Damasco (Entre Ríos) y Julia Esther Calleros Arrecous (Entre Ríos).