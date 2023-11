Las autoridades de la Cámara de Diputados convocaron finalmente a la sesión preparatoria, que será el próximo jueves 7 de diciembre, por lo que será el regreso a la Cámara baja de Ariel Rauschenberger (UxP) como diputado nacional y la otra banca pampeana será para Martín Ardohain (PRO).

En la reunión, prevista para las 12, se procederá a tomar juramento a los diputados y las diputadas electas el pasado 22 de octubre, como así también se procederá a la elección de autoridades de la Cámara de Diputados, todo en cumplimiento de los artículos 1° y 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación.

Actualmente el cuerpo está presidido por Cecilia Moreau, quien renovó su mandato hasta 2027, pero obviamente no mantendrá el cargo, pues a partir del 10 de diciembre Unión por la Patria dejará de ser oficialismo. Más allá de que La Libertad Avanza no cuente con mayoría, ni siquiera sea la primera minoría, por tradición y acuerdo político, la presidencia siempre se le ha otorgado al oficialismo. Al menos en su primera etapa, recordó el sitio Parlamentario.

En lo que respecta a los nuevos diputados, éstos prestarán juramento y asumirán formalmente en sus cargos el 10 de diciembre, día de la asunción presidencial, por lo cual siempre se separan ambos eventos.

La nueva composición de la Cámara de Diputados estará conformada por 105 diputados de Unión por la Patria, 93 de Juntos por el Cambio, 38 de La Libertad Avanza, 8 del interbloque Federal, 5 del interbloque Provincias Unidas, 5 del Frente de Izquierda, 2 del oficialismo santacruceño y 1 del Movimiento Popular Neuquino. Este reparto se da dentro del mapa que actualmente existe, pero la reconfiguración de bloques dependerá luego de quién sea gobierno.

Como dijimos, en la elección de octubre, Cecilia Moreau fue reelecta, al igual que el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez; los porteños Paula Penacca y Eduardo Valdés; el riojano Sergio Casas; la entrerriana Blanca Osuna y la cordobesa Gabriela Estévez, entre otros.

Por el lado de Juntos por el Cambio, también renovaron mandato el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo; la secretaria parlamentaria del interbloque, Silvia Lospennato; el porteño de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro; y los radicales Karina Banfi, Lisandro Nieri, Jorge Rizotti, entre otros.

A partir del próximo 10 de diciembre, La Libertad Avanza contará en su bloque con Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Marcela Pagano, Ricardo Bussi, Lilia Lemoine y Martín Menem.

Entre los que regresarán a la Cámara baja aparecen por Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social saliente; Carlos Castagneto, actual titular de la AFIP; Ariel Rauschenberger, ministro de Gobierno de La Pampa; y Luana Volnovich, directora de PAMI.

En tanto, por Juntos por el Cambio figuran Nicolás Massot, quien fue jefe del bloque Pro durante el gobierno de Cambiemos; y Miguel Ángel Pichetto, que ocupó una banca como diputado de 1993 a 2001, mientras que de 2001 a 2019 fue senador nacional y presidió el bloque peronista entre 2003 y 2019, durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Además, debutarán como diputados Gustavo Bordet (UP), gobernador saliente de Entre Ríos; el canciller Santiago Cafiero (UP); Diego Giuliano (UP), ministro de Transporte; Martín Yeza (JxC), intendente saliente de Pinamar; y el bailarín Maximiliano Guerra (JxC), entre otros.

También pasarán desde el Senado a la Cámara baja la santacruceña Ana María Ianni, el jujeño Guillermo Snopek y el tucumano Pablo Yedlin, electos por Unión por la Patria.