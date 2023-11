El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, descartó haber negociado la dolarización y la eliminación del Banco Central, dos de los ejes de su campaña, durante la reunión con el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

«Es una política de Estado», lanzó Milei en declaraciones televisivas y antes de partir hacia el Congreso de la Nación para formalizar su candidata, al igual que Sergio Massa (Unión por la Patria), en una sesión que presidirá la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Para nosotros, la eliminación del Banco Central es una política de Estado. Es parte fundacional de nuestra visión, así que no se negocia bajo ningún punto de vista», sumó el economista antes del ingreso a la sesión.

Consultado por las posturas de Macri y Bullrich sobre la dolarización y el cierre del Banco Central, indicó: «Tenemos diferencias, por eso hemos ido en estructuras distintas, es natural».

«Ellos lo que me brindaron es un apoyo incondicional, obviamente no estamos en todo de acuerdo, tendremos 90% de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos. Por ejemplo, en la eliminación del Banco Central», continuó.

Con respecto a la venta de órganos, que volvió a reflotar por declaraciones de Diana Mondino, diputada electa del espacio, dijo: «Es una discusión que no es parte de la agenda. Ni siquiera está ninguna de nuestras propuestas de campaña».

El «Manifiesto» de Milei en TikTok sobre Educación y Salud Pública

En un reciente posteo en la red social TikTok, el candidato a presidente por el partido de La Libertad Avanza, Javier Milei, compartió sus opiniones sobre temas críticos como la educación y la salud pública, en respuesta a una pregunta sobre la «campaña del miedo» de su oponente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

En la recta final hacia la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre, Milei delineó aspectos clave de su agenda, en un estilo que mezcla la franqueza y la provocación. La palabra «voucher» no aparece.

Milei afirmó que la estrategia oficial del «miedo» es «humo como todo lo que hace Massa».

Educación Pública:

Sobre la educación, Milei aseguró que, bajo su gobierno, «sigue la educación pública pero no con [Roberto] Baradel en el medio sacándole días de clase a tus hijos».

Salud Pública y Vacunación:

En salud, Milei prometió que «sigue la salud pública, pero sin vacunación VIP y muchas horas de espera», indicando un compromiso hacia una gestión más eficiente y equitativa de los servicios de salud.

Planes Sociales y Empleo:

Milei declaró que «siguen los planes hasta que se transformen en puesto de trabajo sin [Juan] Grabois robando en el medio».

Impuestos y Economía:

En cuanto a la economía, propuso una reducción de la carga impositiva: «Se terminan los impuestos altos para que haya plata en tu bolsillo y no en el de [Martín] Insaurralde».

Inflación y Transporte:

Sobre la inflación, Milei afirmó que bajo su Gobierno «se termina la inflación y el tren y el colectivo lo vas a poder pagar sin que nadie te ayude».

«Conmigo se termina la decadencia y volvemos a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo!», así cerró su «manifiesto» renovado Javier Milei.

