El equipo de funcionarios de Sergio Massa en el Ministerio de Economía se reunieron este lunes, tras la derrota en la segunda vuelta electoral y para empezar el trabajo de transición con Javier Milei, en un contexto que incluirá decisiones clave para los próximos días antes del recambio de gobierno. En la mira están el dólar oficial, el manejo de la deuda en pesos, que mañana podría tener una instancia clave y los precios relativos como combustibles o tarifas y otros que están bajo acuerdos con empresas, como los de consumo masivo.

Massa confirmó que continuará durante las semanas de transición como ministro de Economía y designó a parte de su equipo como miembros de la mesa de paso de mando económico, que estará integrado por el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores y principal interlocutor con el Fondo Monetario Internacional Leonardo Madcur, el secretario de Hacienda Raúl Rigo y el presidente del Banco Central Miguel Pesce.

Las primeras horas tras el resultado electoral llegaron con un primer chispazo entre el gobierno saliente y el ganador del balotaje: Massa pidió que el candidato ganador empiece a tener «responsabilidad» por lo que suceda con la economía desde esta semana y Milei replicó que el Gobierno actual deberá responder por cualquier reacción en el mercado hasta el 10 de diciembre.

Con todo, el presidente Alberto Fernández y el electo podrían tener un primer contacto en las próximas horas. En declaraciones radiales Milei no confirmó en qué momento tendrá lugar ese encuentro pero sí que su equipo está evaluando hacerlo. También mencionó cuestiones clave sobre la transición económica. En ese sentido, aseguró que el acuerdo con el FMI «está caído» y consideró que las tarifas no van a subir «hasta que mejoren los salarios», dijo ante Radio La Red.

Algunos de esos temas serán decisivos para los próximos días entre la salida de la administración actual y la llegada de Milei a la Casa Rosada. Algunas de esas cuestiones serán discutidas, en primer lugar, internamente por el equipo del Palacio de Hacienda. El círculo de funcionarios más cercano de Massa fueron citados para este mediodía, en San Fernando -y no en el Ministerio de Economía, que está cerrado por ser feriado nacional- para determinar los primeros pasos.

Además del equipo designado para la transición también formaron parte de la reunión en San Fernando Lisandro Cleri (BCRA), Guillermo Michel (Aduana), Flavia Royón (Energía), Eduardo Setti (Finanzas), Marco Lavagna (Indec), Matías Tombolini (Secretaría de Comercio) y Germán Cervantes (Secretaría de Comercio con especial influencia en el sistema SIRA de importaciones).

Desde la noche del domingo arreciaron las versiones sobre salidas de funcionarios, principalmente del propio Massa, antes del 10 de diciembre. El candidato derrotado el domingo dejó saber que es una idea que está en análisis pero no es inmediata. Rubinstein también salió este lunes por la mañana a desmentir versiones de una renuncia. «Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre», mencionó.

Los teléfonos del equipo económico se cerraron desde la mañana de este lunes, antes de la reunión con Massa y ante la indefinición sobre los próximos pasos. Parte de la incertidumbre tiene que ver con qué sucederá con algunas variables decisivas de la macroeconomía, como el tipo de cambio oficial, administrado por el Banco Central, que el viernes cerró a $353,95, en valor que para la mayor parte del mercado está atrasado. Otros precios también asoman como parte de la negociación, como combustibles, tarifas de servicios públicos y Precios Justos.

También la gestión de la deuda en pesos. Este martes, por lo pronto, debería tener lugar a priori una nueva licitación de bonos del Tesoro en moneda local, en una operación en la que el Ministerio de Economía que tendrá en el menú activos indexados a la inflación, al movimento del tipo de cambio oficial, un bono que está atados a ambos y un bono «sostenible». Hasta este mediodía, no había confirmación del Palacio de Hacienda sobre si ese cronograma tendría algún cambio y si esa licitación seguía en pie o sería postergada. El jueves vencen 1,5 billones de pesos y Economía necesita de esa licitación para cubrir esos pagos. Toda esa masa de pesos, si salieran de bonos del Tesoro y quedarán «liberados», podrían implicar un desafío para la estabilidad cambiaria.