“Yo quería jugar para Uruguay pero lamentablemente nunca me conocieron, ni supieron que existió un marcador central que jugó en Boca Juniors, que durante diez años se mantuvo en el fútbol mexicano, que nació futbolísticamente en Montevideo Wanderers y que jugó en el Ascenso argentino. Desde que me fui a los 14 años, una sola vez volví a mi lugar de nacimiento. Yo me siento un argentino más”, remarca Richard Tavares, aquel ex defensor uruguayo que se destacó en el fútbol local.

El hombre de 59 abriles nació en Salto, cuna de grandes futbolistas como Edinson Cavani, Pedro Rocha y Luis Suarez. Comenzó su carrera en el país en All Boys en 1983. Luego, pasó por Racing de Córdoba, Chaco For Ever, Sportivo Italiano, Boca Juniors, Quilmes y recaló en México desde 1989 hasta 1999 siendo parte de Monterrey, Puebla, Tamauripa y Veracruz.

A sus 36 años, el zaguero abandonó el fútbol producto de una rotura del tendón de Aquiles. Inmediatamente regresó a la Argentina porque “extrañaba a mi familia y a mis amigos”. Encontró su lugar en el mundo en Buenos Aires, se asentó en La Paternal, puso una agencia de quiniela que atiende por la mañana y una casa de repuestos en Warnes donde trabaja por las tardes. Además, en el país que lo adoptó entabló una gran amistad con Diego Armando Maradona, a quien acompañó cuando sufrió un preinfarto.



“Me llamó Claudia Villafañe para ver sí podía ir a visitarlo. Ella me dijo que estaban solos, que por favor me acercara para pasar las Fiestas juntos a fines de los 90. También había llegado el Turco (Hugo Maradona) que en ese momento estaba en Austria. Lo acompañé en uno de sus peores momentos de su vida y él siempre me lo agradeció”, reveló Tavares en un mano a mano con Infobae.

– ¿Qué es de tu vida, Richard?



– Tengo un agencia de quiniela en La Paternal. Atiendo por la mañana y pasado el mediodía, manejo una casa de repuestos Volkswagen en Warnes en sociedad con mi cuñado. Mi mujer es la que la administra. Trabajamos hasta las 17. Soy un tipo sencillo, con una vida aburrida. Voy al trabajo, vuelvo a mi casa y me junto con amigos. Si pasás por la avenida San Martín y Seguí me vas a ver atendiendo la agencia. Vivo el día a día, pasando el trapo, atendiendo a la gente, hablo con uno y con otro; llevo una vida muy tranquila, normal.

– ¿Cómo fue pasar de jugar al fútbol a manejar una agencia de quiniela?

– El fútbol fue casi toda mi vida. Arranqué desde chico y cuando colgué los botines, estuve dos años en los que no hice nada. Realmente me aburría. Iba al gimnasio. Volvía a mi casa y no hacía más nada. Por lo menos acá, en la quiniela, estoy con gente, charlo y hablo, me entretengo. Soy una persona normal y me agrada. Cuando estás en el fútbol, pasás a ser un nene mimado porque no vivís la realidad de todos los días y la que vive la mayoría de la gente de Argentina. Hoy, disfruto de lo común a diario.

– ¿Por qué no seguiste ligado al mundo de la pelota?



– Un tiempo estuve ligado porque me recibí de director técnico y tuve a un amigo como ayudante. Pero no fue algo que me apasionó. Me gusta estar los fines de semana en mi casa, comiendo un asado con amigos, más que estar dirigiendo en un estadio de fútbol. Disfruto de estar con mi familia. Tuve una experiencia que no fue la mejor así que cambié de rubro. Por suerte, no me conoce nadie. Cuando me fui de Boca, recalé en México, estuve 10 años y luego abandoné el fútbol. Si me ves ahora ya no tengo barba, tengo canas, camino por las calles y nadie sabe quién soy. Entonces, soy un tipo común y corriente; me encanta. Tampoco fui gran cosa. Jugué en Boca y en el Monterrey de México, donde dejé una muy buena imagen; tengo gente amiga allá. Hace poco estuve en ese país unos cinco días porque se cumplían 30 años del primer título internacional y fui parte de eso, era el capitán y me invitaron para agasajarme.