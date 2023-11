En el predio del Club Ferro Carril Oeste, situado en calle 17, se llevó a cabo en la tarde de este lunes el acto inaugural de los Juegos EPADE y PARAEPADE 2023. Es importante mencionar que en la capital pampeana se produjo este domingo el encendido del pebetero olímpico.

Cuentan con la organización del Gobierno Provincial, a través de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con los municipios de Santa Rosa, General Pico, Eduardo Castex y General Acha.

En la ciudad norteña, más de un centenar de jugadoras darán lugar a las diferentes categorías Sub 16 de fútbol femenino que definirán los primeros puestos el próximo día viernes, jornada en la que también se concretará la premiación general.

Estuvieron presentes la intendenta Fernanda Alonso, el director de Competencias Deportivas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Emiliano Gordín; el presidente de los Juegos EPADE, Diego Rosati; el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar; el coordinador de Políticas Deportivas de Zona Norte, Amado Retamozo; el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Alberto Campo; la directora de Deportes, Mariela Lera; autoridades provinciales de los distritos participantes; autoridades de instituciones deportivas, deportistas y público en general.

Para dar inicio a la actividad, se dio la bienvenida a las delegaciones de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut y La Pampa.

Tras ello, ingresaron las banderas de ceremonia de General Pico, La Pampa y Argentina, portadas por Constanza Pacheco, Agustina Maldonado y Uma Gómez, respectivamente. Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, la jefa comunal piquense brindó unas palabras ante las y los asistentes: “Desde el año 1996, somos parte de la Patagonia y diez años después se crea este ente que sostiene sistemáticamente la ejecución de los Juegos EPADE”

Indicó que ello “le da la posibilidad a ustedes, chicas y chicos, de encontrarse con atletas de seis provincias a fin de prepararse para una instancia binacional con Chile”.

Valoró que “vamos transformándonos como sociedad y podemos decir que hoy tenemos paridad en la participación de hombres y mujeres en las diferentes disciplinas. Además, transcurren en simultáneo las propuestas para personas con discapacidad”.

“No sólo es un reconocimiento al esfuerzo de cada provincia, sino la posibilidad de ir leyendo lo que nos demandan e ir adaptándonos. Es un orgullo que estén acá, no se olviden nunca de esta posibilidad de compartir, de ser parte de un equipo, transpirar una camiseta”, dijo.

En representación del Ente Patagónico Deportivo, hizo lo propio Diego Rosati: “Muchas gracias intendenta por abrirnos las puertas de esta hermosa ciudad. Adhiero a sus palabras y les cuento que hoy nos toca estar como funcionarios, desempeñándonos para que esto sea cada vez más grande, más lindo y justo”.

“Hablamos muchísimo para que con esto se nutra a las selecciones argentinas, lo cual nos llenaría de satisfacción. Para nosotros también fueron importantes aquellas y aquellas que estuvieron en instancias de evaluación o clasificación y no pudieron quedar para tener lugar en este certamen”, añadió. Para finalizar, la mandataria local hizo entrega de un presente recordatorio al director de Competencias Deportivas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Emiliano Gordín y a Rosati.