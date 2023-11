El plan pampeano Mi Casa se va ejecutando en toda la Provincia. El Gobierno provincial aporta dinero a los municipios y comisiones de fomento para que estos puedan invertir el dinero en viviendas sociales y posibilitar el sueño de la casa propia para las familias.

Ariel Boggino, intendente de Embajador Martini, expresó ante la Agencia Provincial de Noticias que «desde que nos avisaron que había esta operatoria no lo dudamos, es algo muy importante para los pueblos como los nuestros porque nos ayuda a construir casas. Estamos muy conformes por el resultado, la calidad de las viviendas y porque llevamos soluciones concretas a nuestros vecinos».

En Embajador se están construyendo 7 viviendas del IPAV, Mi Casa y una casa de servicio. «Se realizan con cuadrillas locales, albañiles que ya hace años saben que nosotros los contratamos. Son aproximadamente diez personas y eso les da una tranquilidad laboral muy fuerte. Refleja en el compromiso con el trabajo y la capacidad que tienen para la realización de las mismas, además lo que recibimos lo compramos en la localidad, corralones, ferreterías y los negocios relacionados con este rubro”, sostuvo Boggino.

Como ocurre en la mayoría de los casos las viviendas se entregan con todos los servicios funcionando, luz, agua, gas natural, y con los artefactos de cocina, calefactor, termotanque y los nexos de infraestructura correspondiente. «Llave en mano para cada familia, lo que abre un abanico ilimitado de sueños para cumplir. Es un nuevo comienzo es una nueva historia que se va forjando con el correr del tiempo».

“En general son núcleos jóvenes de familias que se van radicando acá, tienen hijos, consiguen trabajo, alquilan o viven con los padres; por eso cuando gestionamos viviendas es algo sensible y nos llena de satisfacción saber que esa familia va dejar un legado a sus hijos, no solo es un techo, es mucho más, es tener la seguridad que es tu casa propia y para siempre”, afirmó el jefe comunal.

“Cuando hablamos con ellos les remarcamos la necesidad de pagar la cuota mensual de la casa. Por suerte hay un buen recupero para que se puedan seguir construyendo más viviendas. Nos da la tranquilidad de que se acortan la cantidad de anotados en el IPAV. Son unas 40 familias que son del año 2016 y 2017. Es un Plan muy efectivo y siempre estamos asesorándolos para que cumplan los requisitos que se piden y luego cuando se las inaugura que es el final del proceso, nos sentimos felices por cumplir con lo pautado”, finalizó el intendente de Embajador Martini.