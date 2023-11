Mientras el Hotel Libertador es un hervidero de rumores y versiones encontradas sobre el futuro del gabinete y la orientación político-económica del futuro Gobierno de Javier Milei, el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, le adelantó a la prensa que está organizando a contra reloj «una reunión de trabajo introductoria» con funcionarios «de primer nivel» de la Casa Blanca -el principal asesor para la región de Joe Biden, Juan Gonzalez-, el Departamento de Estado -como el encargado para Sudamérica, Kevin Sullivan- y el Tesoro.

«No es fácil por el poco tiempo pero estamos intentando reunir a todos en una única reunión», explicó en un diálogo con la prensa, en el que participó este portal. También aclaró que Milei no confirmó aún cuándo viajará a Estados Unidos. El jueves, fuentes del entorno del presidente electo le dijeron a El Destape que el libertario no suspenderá el viaje, como había trascendido, pero aún no se sabe qué día partirá. Stanley, no obstante, pronosticó que, «si la reunión sucede, va a pasar a principios de la semana que viene». «Estamos conversando por teléfono por ahora», agregó.

Stanley aclaró que la oferta de organizar esta reunión no se trata de un apoyo partidario: «Nosotros no elegimos a sus líderes, nosotros elegimos trabajar con sus líderes. Tengo ganas de trabajar con quien ustedes eligieron.» Por eso, en la misma charla con la prensa habló de «mi amigo Sergio Massa» y contó que ha estado » intercambiando mensajes de Whatsapp» con Milei y reuniéndose «con su equipo de manera regular». Según pudo saber El Destape, entre los principales interlocutores del nuevo oficialismo, se destacan el futuro jefe de gabinete, Nicolás Posse, y la futura canciller, Diana Mondino.

La misma noche del balotaje, el embajador -al igual funcionarios de primera línea del Gobierno de Joe Biden- felicitó por Twitter a Milei por su victoria. Escribió: «Esperamos trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media». Inmediatamente analistas, dirigentes y medios argentinos vieron en el mensaje un germen de futuros puntos de tensión. Mientras el Gobierno de Biden pide combatir en el mundo el cambio climático, el libertario argentino lo ha negado una y otra vez. Además, esta Casa Blanca fue contundente al apoyar la democracia brasileña cuando el ahora ex presidente y férreo aliado de Milei, Jair Bolsonaro, cuestionó el sistema electoral y democrático de ese país, una estrategia que el mileismo esgrimió en la previa al balotaje.

Fuentes en Washington deslizaron a este medio que el tuit del embajador no fue inocente, que eligió las palabras y el momento político. Este viernes, sin embargo, al hablar con la prensa, Stanley buscó mostrarse «dispuesto» y «con ganas» de trabajar con Milei y su Gobierno. Incluso en uno de los temas en los que podría haber más cortocircuitos. «Nos vamos a reunir con sus equipos y entender qué posición tienen sobre el cambio climático. Nosotros vamos a impulsar nuestras posiciones sobre cambio climático y ver qué dicen. Me reuní con algunos de sus equipos y creo que sus posiciones son más matizadas de lo que se escuchó durante la campaña electoral. Por eso, quiero entender mejor. Tenemos posiciones muy fuertes porque la realidad es que el clima está cambiando y está afectando todo el mundo y Argentina», aseguró.

Diálogo directo y viaje a EEUU

Durante la campaña, el embajador estadounidense se había reunido un par de veces con Milei, en medio de su ronda de encuentros con los candidatos argentinos. Fue todo muy diplomático, pese al público y ferviente apoyo del libertario al ex presidente republicano y actual favorito de las encuestas para recuperar la Casa Blanca, Donald Trump, y del conocido buen vínculo entre el diplomático estadounidense y el ministro de Economía y ex candidato presidencial oficialista, Sergio Massa. Una vez declarado el resultado, el Gobierno norteamericano dejó claro que quería tener un excelente vínculo con el próximo mandatario argentino.

Después de los primeros saludos oficiales por Twitter en la noche del domingo, Stanley contó que «llamó por error a Milei y él le contestó el llamado». Desde entonces, intercambiaron «mensajes de Whatsapp» y se reúne con «regularidad con algunos de sus equipos». Además, Biden llamó por teléfono a Milei el miércoles. Hablaron diez minutos y, según el embajador estadounidense, «fue una charla muy positiva». «Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo -destacó-. Creo que fue antes de que siquiera se conocieran los resultados. Mi amigo Sergio Massa reconoció con mucha altura el resultado de la elección y entonces felicitamos a Javier Milei.»

También adelantó que la Casa Blanca «va a mandar una delegación de alto nivel a la asunción» del 10 de diciembre próximo y prometió anunciar los nombres «pronto».