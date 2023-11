EL FUERTE RELATO DE UN HINCHA AGREDIDO EN EL MARACANÁ

Eugenio, vive en Río de Janeiro y fue el hincha que retiraron en camilla con toda la cabeza ensangrentada producto de los palazos que la policía brasileña, contó algunos detalles de lo que se vivió en las tribunas.

«No había barras bravas argentinos, sí de Brasil y al lado nuestro. Estábamos tranquilos hasta que comenzó un tumulto donde, de un momento para el otro, entró un cordón policial que, en vez de separar para los dos lados, empezó a reventarnos a palazos», contó en una charla con TyC Sports.

Y además, agregó: «Yo no peleé, no pegué ni nada. Yo me caí y me di la cabeza contra uno de los parantes que hay para dividir las escaleras del Maracaná. De ahí no me acuerdo más nada». Y sumó: «Llegó un momento que, como nos llevaban tanto para atrás, ya no había lugar. Empezamos a quedar aplastados y en uno de esos empujones me caigo y me pego la cabeza contra uno de esos parantes. Perdí el conocimiento».

«Uno de Atlanta tenía dos huesos del brazo quebrados y el dedo chico también. Los mismos policías que aparecen en los videos se sacaban fotos con las radiografías de él, se sacaban selfies con nosotros como trofeos de guerra. Estaban contentos y sentían que eran héroes. Si no hubiesen habido personas del consulado, yo creo que hubiésemos cobrado ahí adentro también», sentenció.