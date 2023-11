En 2022 mecanismos financieros como el warrant y certificados de depósito captaron en La Pampa el 3% del país que trepó a U$S 1.436 millones. Además hubo negocios por un global de $560 millones, a pesar de la sequía.

JUAN JOSÉ REYES

El warrant es un título de crédito oneroso que permite al productor de granos, carnes y/o manufacturas de origen vegetal o animal financiarse y no vender a un mal precio la producción. Puede darla en custodia a firmas emisoras, obteniendo a cambio la emisión de un documento. En 2022 mecanismos financieros como el warrant y certificados de depósito captaron U$S 35,4 millones en La Pampa, es decir 3% del país (U$S 1.436 mill). Fue el corolario de una exportación récord que perforó los 180 millones de dólares FOB en la provincia y del aumento de las operaciones de comercio exterior desde la Zona Franca piquense. Sólo de maíz tuvo contratos de warrants por U$S 22,4 millones; de carnes termo enfriadas 8,7 (Hilton, Cuota 481 y Kosher); 8 de trigo y 4 millones de dólares de girasol.

Además hubo negocios por un global de $560 millones en otros negocios rurales, a pesar de que fue 15% menos que la campaña anterior a causa de la sequía. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la AFIP-Aduana solo autorizan dos instrumentos negociables para este tipo de operaciones. El primero es un Certificado de Depósito que acredita la titularidad de la mercadería y el warrant que permite acceder al financiamiento dando en garantía mercaderías ya depositadas de producciones estacionales.

Ambos convenios circulan en forma autónoma, aunque se deben registrar obligatoriamente el primer endoso en los libros rubricados que deben llevar las empresas autorizadas a realizarlo. Si el préstamo no fuese cancelado, el acreedor pampeano puede solicitar el remate (o jurídicamente el decomiso) de la mercadería que se haya almacenada en los depósitos custodiados por las empresas emisoras de dichos certificados.

El producido del remate será distribuido, gozando el acreedor de un privilegio superior respecto a cualquier otro crédito. Las firmas warranteras tienen a su cargo la administración de las garantías, activos y riesgos lo cuales se especializan en el control, auditoría, monitoreo y custodia de los inventarios.

Mercado de capital.

Los datos financieros obtenidos son más que elocuentes en lo que refiere a la cantidad de giros y remesas de dos operaciones financieras como lo son el warrant y los certificados de depósito, ya que solo en dólares se operó aquí por 43,1 millones de dólares y por otro lado negocios por otros 160 millones de pesos.

Según datos oficiales del primer trimestre del 2023 con respecto a la campaña pasada para nuestra provincia, sólo de trigo candeal se obtuvo operaciones por un total de U$S 19.350.200; de maíz 4.560.200, ya sea del común, híbridos o pisingallo y U$S 4,2 millones de soja (de primera y segunda).

En cambio de girasol y aceites oleaginosos lo fue por 4.120.000 dólares. Además, pudo conocerse que se efectuaron transacciones por un valor de $560 millones exclusivamente en granos de girasol y aceites comestibles. La temporalidad de la emisión de certificados fue tanto para el trigo como para él maíz con 4,5 millones de dólares.

Los chacareros pampeanos (sean estos productores o arrendatarios) que operaron bajo este tipo de contrato financiero solo pudo ser realizado con siete empresas autorizados por la Secretaría de Agricultura como lo son Control Unión Argentina SA; Macro Warrants SA; AG Warrants SA; y Almacenadora Sudamericana SA, PTP Warrants y Warrants Norte SA entre otras.

Lo otro significativo es que a pesar de los inconvenientes climáticos, que de una campaña a otra sufrieron una caída del 15% a causa de la severa sequía que soportó el territorio pampeano, dichos movimientos en el mercado de valores siguen creciendo. La producción total del campo doméstico tuvo una producción total de 5.166.360 toneladas (1,38 millones de toneladas menos que la anterior) destacándose el maíz con 3,088 mill/ton; soja 759.420; Girasol 623.790; Trigo 436.220 y Cebada por 129.076 toneladas.

A los fines de su negociación el warrant produce efectos durante los seis meses subsiguientes a la fecha de su emisión, sin perjuicio de su renovación total o parcial. Si el préstamo no fuese cancelado, el acreedor tiene expedita la acción prevista en el artículo 17 de la Ley 9643, por la cual puede solicitar el remate de los granos que se hayan acopiados en los distintos depósitos custodiados por las firmas emisoras de tales certificados.

Warrant y régimen jurídico.

El warrant es un instrumento de crédito por el cual una empresa, inmovilizando su mercadería en depósitos y usándola como garantía, puede obtener financiación de terceros. Esto es lo que se denomina «warrant financiero».

Al mismo tiempo muchas empresas, generalmente exportadoras, que necesitan estoquear mercadería pero se han quedado sin espacio de almacenamiento propio recurren también a este instrumento. Para esto, compran la mercadería pero en lugar de retirarla la mantienen depositada en los depósitos del vendedor.

Para asegurarse que este no disponga de ellas, acuden a una empresa warrantera que se encargará de velar por su conservación, mantenimiento e inmovilización. En este caso el warrant estará en propiedad del comprador. Esto es lo que se suele denominar como «warrant comercial» o tercerización de inventarios.