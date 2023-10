El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Nación, Juan Ignacio De Mendiguren se reunieron en General Pico con empresarios del norte provincial para informar sobre las herramientas que tienen a disposición del Estado para fomentar la producción y el empleo. «Queremos reiterarles las herramientas que hemos puesto a disposición del sector productivo, Nación, Provincia y el municipio. Todas se complementan y nos permiten redoblar la apuesta para seguir invirtiendo fondos públicos para generar más actividad económica, dar más impulso a la industria nacional, generar más trabajo y lograr uno de los principales objetivos ideológicos que es el desarrollo con inclusión», aseguró el mandatario.

“Estos buenos resultados se dan gracias a la combinación de las herramientas que brindamos desde el Ministerio de Economía con una provincia que entiende que lo importante es llegar con el crédito y las garantías a sus productores para generar riqueza», resumió De Mendiguren.

El encuentro se desarrolló en el Viejo Galpón de General Pico, donde el subsecretario el subsecretario de PyMes de Nación, Tomás Canosa y la ministra de la Producción de La Pampa, Fernanda González repasaron ante los industriales, empresarios y titulares de Pymes las herramientas que se instrumentan de manera articulada. En su discurso, Ziliotto destacó la presencia del Estado Nacional, Provincial y Municipal con sus políticas públicas para generar más actividad económica que permite dar impulso a la industria nacional y lograr el objetivo de tener un «desarrollo con inclusión».

Ante un auditorio colmado de empresarios, afirmó: «Queríamos reiterarle que esto es una construcción permanente. Todas las herramientas que hemos puesto a disposición del sector productivo, Nación, Provincia y el municipio; se complementan y nos permiten redoblar la apuesta para seguir invirtiendo fondos públicos».

«Entendemos que es estratégica la sinergia entre lo público y lo privado, a través de un Estado presente para generar más actividad económica, cada vez dar más impulso a la industria nacional, generar más trabajo y logramos uno de los principales objetivos ideológicos que es el desarrollo con inclusión», dijo. Puso de ejemplo el Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano: «Aquellas Pymes que deseen tomar un nuevo empleado, reciben a valores actuales, durante 15 meses cerca de un millón 200 mil pesos para cada empleado; y un crédito a tasa cero del BLP por ese monto, que sirve para capital de trabajo. Y ese 50% que aporta el empresario se puede transformar en crédito fiscal para no pagar impuestos».

«Esto es una realidad tangible y no espejitos de colores que nos venden algunos. En La Pampa aquel que agrega valor a la producción primaria llega con una presión tributaria cero. La industria de La Pampa tiene las herramientas para que los impuestos que paguen por la actividad sean cero», explicó.

Remarcó que «desde diciembre 2020 crecemos en generación de trabajo. Esto se ve en la tasa de desocupación del 6%». «En ese marco de articulación logramos un Estado presente, que pone a disposición del sector privado todas las herramientas porque tenemos en claro que la salida es trabajando. Y para trabajar hay que crear las condiciones de trabajo, premiar la inversión productiva», afirmó.

«Defender el modelo productivo»

Ziliotto dijo que «lamentablemente, a la Argentina de la producción, del interior, la que trabaja; vemos la otra Argentina, la que permanentemente pone palos en la rueda, la que tira todo por la borda con una corrida cambiaria, tratando de encontrar un voto más y no tienen ningún prurito en modificar todas las variables para generar dudas y generar la decisión de esperar y no invertir». En ese contexto, aseguró que «nos van a tener siempre defendiendo un estado presente. Sabemos bien que el mercado no va a resolver nada».

Agregó que «hoy está en discusión la Argentina que viene, y esto no es campaña política, es plantear lo que está en juego. Y lo digo humildemente y desde la entidad que me da que el pueblo de La Pampa confió en mi para gobernar la provincia los próximos 4 años. Tengo muy en claro cuál es la Argentina que necesitamos en La Pampa para seguir creciendo».

El gobernador planteó que «acá hay dicotomías: la Argentina que trabaja o la Argentina que especula; la Argentina que produce o la que timbea; la Argentina donde el eje conductor es la presencia del Estado o la ley de la selva salvaje que nos marca una economía de mercado. Es el momento de estar a la altura de las circunstancias, no para elegir a tal o cual persona, sino para elegir a un modelo de país. Ya sabemos cómo nos fue con un gobierno que achicó la economía. No queremos regresar a la primarización de la economía que solo exporta commodities, destrozando la industria nacional y el trabajo argentino».

Para finalizar, el gobernador convocó «a defender lo que hemos construido entre todos, esta realidad que mostramos desde la Pampa, la generación de empleo sostenido, con un crecimiento de la actividad económica, con el crecimiento de las exportaciones, de las cuales el 76% es con agregado de valor. Los convoco a defender a modelo productivo de La Pampa que hemos construido entre todos».

«La Pampa, un ejemplo concreto»

El secretario de Desarrollo Productivo de Nación, Juan De Mendiguren dijo que “La Pampa muestra un ejemplo concreto de cómo trabajan Nación y Provincia para incentivar la producción agropecuaria e industrial con políticas activas. Argentina crece cuando, como hacemos aquí, liberamos nuestra energía productiva”.

“Esto es lo que estamos debatiendo hoy, si ante inconvenientes coyunturales abandonamos el rumbo del crecimiento y nos entregamos a alquimias que ya sabemos que nos llevaron al fracaso; o si sostenemos el rumbo de la producción, que es el que va a resolver nuestros problemas históricos. Estos buenos resultados se dan gracias a la combinación de las herramientas que brindamos desde el Ministerio de Economía con una provincia que entiende que lo importante es llegar con el crédito y las garantías a sus productores para generar riqueza. Por eso quiero hacerles llegar el saludo y el reconocimiento del ministro Sergio Massa quien trabaja día a día para llevar al país al desarrollo”, agregó.

Aportes de Nación

La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación, en un trabajo articulado con la provincia de La Pampa, informó que ha movilizado más de 4.900 millones de pesos en financiamiento productivo a través del Programa Crédito Argentino CreAr. Además, han acompañado con aportes no reembolsables 3 parques industriales.

También desde el Estado Nacional se han fortalecido con aporte no reembolsables por más de 370 millones de pesos a 25 Pymes de La Pampa. Tomás Canosa mencionó la medida para que 30% de lo que pagan las PyMes del Impuesto al Cheque se pueda utilizar para el pago de contribuciones patronales. También para bajar el costo financiero, el primer anticipo de impuestos a las ganancias para las empresas se redujo de 25 al 10%. Para fomentar el empleo privado, las PyMes que tomen nuevos trabajadores tienen una reducción de cargas patronales.

Una de las últimas medidas, fue la anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa para que el 25% de las exportaciones que realicen las PyMes se puedan liquidar a un tipo de cambio más competitivo. Anunció que el Programa Potencia Pymes para exportar aumentará un 50% el presupuesto y dijo que hay empresas de La Pampa que ya accedieron al mismo. «Son aportes no reembolsables de hasta 60 millones de pesos destinado a empresas que exporten. Se amplió un 50% el presupuesto y de 12 mil millones se pasó a 19 mil millones de pesos», afirmó.

Dijo también que se bajó la carga impositiva y se simplificaron los procesos de las PyMes ante la AFIP. Luego, informó las líneas de financiamiento, con los créditos del Banco Nación y el BICE. “Facilitamos el financiamiento con los créditos CreAr, brindamos alivio fiscal, conmutando contribuciones y unificando anticipos, simplificamos los procesos a través del LUFE para ayudar a las MiPyMEs a que realicen sus inversiones y generen empleo de calidad”, completó.

Recorrida de empresas

Luego del encuentro con empresarios, Ziliotto y De Mendiguren recorrieron las instalaciones de las firmas Alav SRL y Geomiel SA. Además de los propietarios de las empresas, Gustavo Paredes (Geomiel) y Uriel Sadrinas (Alav), participaron también la ministra Fernanda Alonso, el ministro Guido Bisterlfeld; la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso; el vicepresidente del BLP, Alberto Giorgis; y el presidente del FoGaPam, Sergio Pereda.

Geomiel SA es una empresa que se dedica a la exportación de miel homogenizada. Se encuentra radicada en la Zona Franca desde el 2011. Exporta a Estados Unidos, Francia y Japón, entre otros países. En este momento la empresa se encuentra en un proceso de renovación de los equipos instalando la nueva homogeneizadora. La inversión de esta nueva etapa es de unos 300 mil dólares.

Alav SRL es una empresa que produce artículos de blanquearía entre los que se distinguen los acolchados, sábanas y frazadas. En la actualidad, tiene una nómina de 100 empleados y sus actividades están emplazadas en casi 8000 m2 de naves industriales. Están terminando la construcción de una nueva nave de 2000 m2. Durante la recorrida se apreció la nueva línea de fabricación de acolchados y frazadas livianas para la nueva temporada. Se estima que podrán fabricar unos 300 mil acolchados para la temporada 2024. La inversión de esta nueva etapa de ampliación es de 1,5 millones de dólares.