El candidato presidencial por el partido Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, visitó este jueves Santa Rosa, donde realizó una reunión con dirigentes de distintos sectores, detalló varias de sus propuestas, respondió preguntas de los invitados y luego encabezó una conferencia de prensa.

«Soy el único candidato con agenda federal», aseguró el actual gobernador de Córdoba, apuntó contra «el fin de ciclo del kirchnerismo y del macrismo», planteó que «el peronismo se va a reorganizar» y hasta se ilusionó con meterse en el balotaje.

Luego de la exposición de sus propuestas, realizada en el salón de un conocido hotel, Schiaretti dialogó con los invitados, distribuidos en mesas con varios representantes del peronismo de antaño, como gran parte de la familia Matzkin, el ex intendente Néstor Alcala, el menemista (entre varios partidos) Darío Hernández y Mireya Regazzoli, entre otros.

Algunos de los presentes plantearon cuestiones como la seguridad para los estudiantes pampeanos en Córdoba, la realización de rutas y autovías y su posición sobre la seguridad vial.

Para el gobernador cordobés, que Milei haya sido el candidato más votado «marca el final de ciclo, el fin de la grieta entre macrismo y kirchnerismo. La gente eligió al más disruptivo y también significó el descontento de la gente con la dirigencia política, que se interesa por armar las listas y no resolver de los problemas de la gente».

El «gringo» también consideró que hubo «un rechazo del interior de la Argentina a la forma de gobernar de los dirigentes del AMBA. En el interior no nos sentimos representamos por los gobiernos nacionales que gobiernan para el CABA y Buenos Aires».

-Sin embargo, el interior del país también eligió a un candidato del AMBA y no uno del interior como usted, ¿Por qué cree que pasó eso? – le consultó El Diario.

-Por el desarrollo de los medios de comunicación, en los últimos 20 años los candidatos están en el AMBA. Son los que tienen mayor exposición, los que tenemos responsabilidades de gobernar, no podemos estar en Buenos Aires para mostrar lo que hacemos.

Sobre las primeras medidas que tomaría, en caso de ser electo, Schiaretti aclaró: «hay que ver la situación que dejan en diciembre, económica y financiera, pero si lo primero que hacemos es bajar las retenciones un 25% a las exportaciones agropecuarias. Y ahí empezamos el plan de estabilización, equilibrio fiscal, que el Banco Centra deje de emitir, cambiar los estatutos y que al presidente lo elija la oposición. Seguramente sacar el cepo cambiario y desarmar este festival de tipo de cambios, que perjudican a las pymes argentinas».

Además, no descartó mudar la capital. «No sería mala idea, me tocó vivir en Brasil y Rio de Janeiro no perdió importancia cuando mudaron la capital a Brasilia», indicó el cordobés. «Santa Rosa es una linda ciudad», aportó David Matzkin, candidato a Parlamentario del Mercosur, en su único aporte a la conferencia.

Agenda federal

«Soy el único candidato con una agenda federal», resaltó Schairetti. «¿O ustedes escucharon que algún candidato que diga que hay que pasarle los subsidios de manera equitativa al interior y no concentrarlos en AMBA por el transporte; que CABA y AMBA se hagan cargo de EDENOR y EDESUR; alguno dijo que a AySA, el agua que consumen en Buenos Aires, la pagamos todos los argentinos?», cuestionó el dirigente cordobés.

«Es una vergüenza que La Pampa tenga que pagar el gasoil más caro que Buenos Aires, cuando lo regula la Nación, y que el GNC sea más barato en CABA que en el resto del país», añadió.

Schiaretti mencionó tres obras necesarias para el país, que no son consideradas por ninguno de los últimos gobiernos nacionales: el corredor bioceánico hidrovía Paraguay-Paraná al Océano Pacífico, el Gasoducto al NEA y el puerto de la isla de Tierra del fuego.

«En CABA, pusieron 600 millones de pesos para el túnel de los camiones (Paseo del Bajo) y lo terminaron. Ahí se hacen las obras con financiamiento de Nación, pero en el resto del país no. Ningún otro candidato lo propone y si hay alguien que sufre el centralismo porteño, soy yo», completó.

El postulante de Hacemos por Nuestro País expresó que los debates «permitió aumentar el conocimiento y cantidad de votos que teníamos. Fui con mucho respeto, sin entrar en chicanas ni golpes bajos. Los debates nos permitieron mostrar a la sociedad que expresa cada candidato y que propuesta tiene. Me dio mayor visibilidad, porque, como decía antes, los medios están en AMBA».

Y no quiso adelantar una postura ante un posible balotaje: «Veremos después del 22 de octubre, no hay que hablar sobre hipótesis. Yo aspiro a estar en el balotaje», manifestó.