El viernes 19 de mayo, por la tarde, Delfina Fernández iba a bordo de su moto Skura 150 cc. y fue embestida por un Peugeot 405 en la esquina de Liberato Rosas y la colectora de la Avenida Circunvalación.

El auto no tenía frenos, cruzó en rojo e impactó con la moto que cruzaba correctamente. Además, el conductor no tenía papeles del auto ni licencia de conducir.

La motociclista sufrió fractura de clavícula y de pelvis, fue trasladada en ambulancia al Hospital Molas. Cinco meses después enfrenta una larga recuperación y pide que se mueva la causa por el siniestro vial.

«Yo andaba en la moto con todo en regla y el conductor del auto no tenía carnet de conducir, seguro, ningún papel y el auto estaba sin frenos», recordó la joven. «Del siniestro no quedó nada, intervino la justicia, pero desde la Fiscalía no se mueve. Me mintieron. Dijeron que el señor del auto tuvo 5 citaciones, pero tuvo una sola y no fue», detalló Delfina.

«Yo tengo todo de mi moto y él absolutamente nada, salgo perdiendo yo», se quejó. «Todo está parado, este hombre no se comunica, pero está todo a favor de él. Todo este tiempo me estuvo ayudando mi familia, amigos, porque para poder dejar la moto como estaba tengo que tener 2 laburos y con mi condición no puedo estar todo el día trabajando», agregó la joven, que debe realizar trabajos en kinesiología durante un largo período de tiempo.

«Me dicen que tengo que iniciar la acción civil, pero todo por mi cuenta, pagar los abogados. Por mi parte, recibieron lo mejor. La fiscal, que se llama Victoria, no me tomo la declaración, me la hizo redactar a mí y se la entregué», detalló Delfina. «Me dijo que no me preocupe, que tengo todo a favor, pero la causa no se mueve. También me dijeron que el hombre que manejaba el auto no está trabajando y yo lo cruce en frente de la empresa, trabaja cerca de donde trabajo yo», explicó.

«En todo este tiempo me ayudo mi familia y mis amigos, pero no tuve respuestas de la justicia, ni de la fiscal ni del señor que me choco. Espero que se llegue a algo, aunque sea que me pague algo el señor o cumpla una condena», concluyó Delfina.