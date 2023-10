Profundo dolor en River: murió un importante miembro del cuerpo técnico

Twitter River Plate

El profesional, que asumió junto a Micho el año pasado como segundo preparador físico, a las órdenes de Pérez, recibió un gran mimo por parte del plantel en la última fecha del torneo pasado cuando el Millonario se consagró campeón: levantó la copa de la Liga Profesional, como una señal de apoyo por la situación de salud, junto a Elías Gómez, quien había sufrido el fallecimiento de sus familiares en un accidente.

“Haber levantado la copa es indescriptible, no tengo palabras que describan esta situación. Me toma de sorpresa, fue una idea del plantel. River es una familia y en el momento que me toca pasar a mí realmente se nota”, dijo Riberi aquella tarde del 15 de julio ante los micrófonos de TNT Sports.

Cómo está conformado el cuerpo técnico de Demichelis

Martín Demichelis llegó a River en noviembre del 2022 para reemplazar a Marcelo Gallardo junto a Javier Pinola y Germán Lux, dos referentes de estos últimos años, son parte del cuerpo técnico.

Además, lo completó con viejos conocidos por Micho: Flavio Pérez, que ya pasó por River (entre el 2000 y 2005 con el Tolo Gallego, Pellegrini y Astrada) y que acompañó a Micho durante toda su carrera, será el PF principal, secundado por Diego Riberi (de último paso en 2021 por Armenio, trabajó con Cagna en San Martín de Tucumán y con Guille Pereyra en Santamarina y es hombre de confianza de Pérez).

Además, Alejandro Saccone fue designado como entrenador de arqueros (ya lo había hecho en 2006 con Passarella como DT).