Antes de los 15 minutos del primer tiempo, Darío Benedetto quedó mano a mano contra Franco Armani y se desató la primera polémica del Superclásico, ya que muchos pidieron penal.Tras un gran saque de arco de Sergio Romero, la peinó Ezequiel Bullaude y quedó Darío Benedetto mano a mano contra Franco Armani, el arquero de River Plate. Al enfrentarlo, no pudo superarlo y el «Pipa» terminó en el piso, lo que desató la furia del entrenador Jorge Almirón.Lo cierto es que el campeón del mundo solo toco la pelota y no necesitaba siquiera una revisión del VAR, por lo que Merlos cobró correctamente un tiro de esquina para Boca Juniors. De esta manera, la primera polémica de la tarde se disipó y no hubo penal para el Xeneize.

¡ESPECTACULAR SALVADA DE ARMANI MANO A MANO CON BENEDETTO!

Enterate todas las novedades del Superclásico en vivo, uno de los partidos más esperados por el público a pesar del presente de Boca Juniors. El jueves 5 de octubre juega frente a Palmeiras y eso lo ha llevado a poner suplentes, pero el ambiente de La Bombonera motiva al equipo.