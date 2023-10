El dólar blue subió $65 en un día y superó la barrera simbólica de los $1000 durante la jornada del martes. La fuerte escalada se suma a la del lunes, cuando aumentó otros $65, y se produce a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales que se celebran el 22 de octubre.

«La corrida se explica por varios fenómenos. Primero, históricamente en Argentina los años electorales son de mayor volatilidad cambiaria, y más en este año particular en donde las reservas están por el piso», explicó el economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Federico Zirulnik.

En diálogo con C5N.com, recordó que «las consecuencias de la sequía hicieron que se pierdan aproximadamente u$s20.000 millones», lo que hace que el Gobierno cuente «con menos herramientas para tratar de combatir esas presiones o corridas cambiarias».

A esto añadió las «expectativas de evaluación» que existen sobre el tipo de cambio oficial para «después de las elecciones». «Si bien se devaluó un 22%, en poco menos de dos meses los precios ya superaron esa devaluación y estamos en una situación similar a la de antes de las PASO en cuanto a términos cambiarios», analizó.

El economista Hernán Letcher coincidió en que las razones detrás de la suba son múltiples. «La primera y principal, obviamente, es que no tenés dólares o no tenés dólares suficientes para la demanda de este momento en particular. Eso sucede desde hace rato», aseguró a este medio.

Agregó que «en ese contexto hay un segundo elemento que está relacionado con el proceso de dolarización previo a cualquier proceso electoral, donde determinadas personas o agentes económicos prefieren pasar la incertidumbre electoral en moneda dura».

«Hay un escenario de especulación que se repite en épocas preelectorales donde algunos apuestan a que suba la divisa y hacer un negocio con eso, o remarcar por si acaso mirando los dólares paralelos y demás», señaló.

Corrida del dólar blue: ¿cuánto influyen las declaraciones de Milei?

Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), recomendó a los ahorristas no renovar los plazos fijos en pesos porque esa moneda «no puede valer ni excremento». El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, lo acusó de estar «timbeando el ahorro de la gente».

«Los dichos de Milei y todo lo que se está generando alrededor de eso también ayudan a que los dólares paralelos se disparen», consideró Zirulnik, quien señaló que el economista libertario fue el postulante individual más votado en las PASO.

«Si un candidato que tiene serias chances de ser presidente sale a decir que el peso no tiene que valer nada y alienta a que todos los actores se dolaricen, eso obviamente va a generar una demanda mayor de dólares y por ende estas disparadas en los dólares paralelos», remarcó.

También recordó declaraciones de Milei donde «dijo que cuanto más caro sea el dólar, más fácil iba a ser dolarizar. Eso es cierto. Me parece que lo que busca es que los costos de esa mega devaluación, que pueden ser un salto inflacionario muy alto y por ende una pérdida del poder adquisitivo y una caída del salario real muy grande, los pague el gobierno anterior», sostuvo Zirulnik.

Letcher destacó que «uno de los espacios políticos, básicamente el espacio de Milei, está apostando abiertamente a generar o a convertir una corrida cambiaria en una corrida bancaria, promoviendo que la gente vaya a buscar su dinero al banco. Para mi forma de ver, es una irresponsabilidad absoluta que raya el delito», afirmó.

Añadió que esta situación «ilustra que al candidato de La Libertad Avanza le importa poco y nada el conjunto de los argentinos, sus ahorros, su salario, las jubilaciones y demás, y tiene como objetivo que un escenario de debacle económica promovida desde su espacio político facilite su llegada al poder en la Argentina», concluyó.