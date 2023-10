El Coloquio de IDEA recibió hoy a Patricia Bullrich, la candidata a presidente por JxC, que durante casi una hora hizo un repaso detallado del plan de gobierno que implementará en caso de llegar a la Casa Rosada.

En el inicio de su exposición, la referente opositora puso el foco en la economía e hizo una promesa resonante: «Vamos a presentar la nueva carta orgánica del BCRA que va a tener prohibición de cepos y prohibición de emisión».

Para Bullrich, es imprescindible recuperar la «solidez fiscal» y quitar una serie de impuestos que traban la productividad: «Tenemos que sacar todas las trabas, Argentina tiene costos adicionales que no le permiten ser competitiva».

En ese marco, aseguró que se plantea una serie de medidas audaces como la eliminación de «bienes personales, de las retenciones». Además, tiene en mente una modificación sustancial: «Reemplazar ingresos brutos por un impuesto a la venta final que es mucho más razonable».

Otro momento importante de su presentación se dio cuando habló de la Coparticipación: «Es un sistema mal pensado que nos ha mantenido este régimen perverso», resumió y puso ejemplos concretos de lo que llamó «provincias que son cajas registradoras» porque reciben dinero que destinan a pagar sueldos de una cantidad enorme de empleados estatales.

«No hay ninguna razón para decir que Formosa es pobre y Mendoza es rica. Por recursos, Mendoza deberia ser más pobre que Formosa, que tiene todo, pero es pobre porque la empobrece el sistema político que tiene», señaló para dejar en claro las diferencias entre una región gobernada por el kirchnerismo (a través de Gildo Insfrán) y otra por Juntos por el Cambio.

En la misma sintonía, Bullrich prometió que su gobierno cambiará la lógica de reparto: «Nosotros vamos a un sistema de incentivos; con los recursos que tiene la Nación, lo que vamos a hacer es premiar a las provincias más competitivas, a las que bajan impuestos y permiten que sus economías sean productivas para que produzcan cada vez más. No habrá premios ni ventajas para las menos productivas, para que entiendan que este sistema no va a ser eterno».

Economía en negro y régimen laboral

En otro momento de su exposición, la candidata de Juntos por el Cambio aseguró que planea «sacar más de 160 impuestos que tiene la Argentina»; para ello se propone ir a un esquema simplificado, «que incluya los impuestos más tradicionales como IVA e Impuesto a las Ganancias». Y contó que su equipo trabaja en la implementación de regímenes especiales y accesibles para los que trabajan por cuenta propia (monotributistas) que tienen muchas dificultades cuando deben cambiar de categoría».

En el plano laboral, la candidata precisó: «Vamos a derogar todas las leyes que han destruido el concepto de la indemnización y han ampliado el juicio como una manera de resolver temas laborales.

La industria del juicio es terrible». Bullrich también agregó: «Vamos a hacer un régimen especial laboral para todas las personas que están en la informalidad y las que tienen planes sociales». En este sentido, también agregó: «Los planes sociales van a tener terminalidad y obligaciones».

En otro aspecto de la exposición, Bullrich advirtió: «De los 40 años de democracia que llevamos, tuvimos 20 años con problemas pero ibas al Congreso y los temas se debatían. A partir de los últimos 20 años pasamos a un Congreso de mano levantada, donde la opinión del que no tiene mayoría, no tiene validez. No podés cambiar ni un error de ortografía. Ha pasado a ser un Congreso cuasi militar».

«Nunca más podemos tener un país sin solidez fiscal. No podemos gastar más de lo que tenemos, ni un gasto público más elevado y aumentar impuestos al privado que está cada vez más acogotado», agregó la referente de Juntos por el Cambio.

En su intervención, Bullrich también apuntó contra el candidato del oficialismo. «A Massa lo llevamos a Davos y a los seis meses nos metió una ley de prohibición de despidos. ¿Algo más anticapitalista? Massa no aprendió mucho en Davos», señaló.