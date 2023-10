Los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad), se midieron en el segundo debate presidencial que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA.

En lo que fue el último cara a cara antes de las elecciones del 22 de octubre otra vez hubo chicanas y ataques como en Santiago del Estero hace una semana Los dirigentes disertaron y propusieron sobre tres temas: Seguridad, Trabajo y producción y Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Este último tópico fue votado por la ciudadanía. El encuentro de los presidenciables fue moderado por los periodistas Marcelo Bonelli (El Trece), Mariana Verón (El Nueve), Sergio Roulier (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas) y Soledad Larghi (América).

Las principales frases de los 5 candidatos:

Sergio Massa

«Sin chicanas ni peleas, sino con propuestas… Argentina tendrá un gobierno de unidad nacional».

“En Tigre bajé 80% el robo automotor, un delito que nadie deja de denunciar”.

«Los datos desmienten las mentiras de Bullrich».

“Vamos a encarar la lucha de política una fuerza federal contra el crimen con un FBI argentino”.

“Vamos a revisar el funcionamiento de los jueces para que ellos también tengan que rendir cuentas”.

(A Bullrich) Con respecto a Insaurralde (Martín) yo le pedí la renuncia al cargo y vos no le pediste la renuncia a Millman (Gerardo).

(A Bullrich) «No somos todo lo mismo, Patricia, vos nunca le pediste renuncia a Millman».

“Hay que sostener con el voto en el Congreso lo que se dice acá”.

«Terminamos con la mentira del impuesto a la ganancia sobre el salario».

«Me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero».

(A Milei) “Hasta acá llegaste, deja de faltarle el respeto a las mujeres”.

«Habrá créditos hipotecarios en acuerdo con el sistema financiero y la cuota aumentará si aumenta el salario».

“Ojalá tengamos de las provincias argentinas un programa de desarrollo donde se incorporen los partidos provinciales”.

Javier Milei

(A Bullrich) «Usted tiene gente que deforma mis mensajes».

“Este baño de sangre es culpa de haber abrazado la teoría de Zaffaroni”.

«En una Argentina liberal, los que la van a pasar mal son los delincuentes».

“El PBI de empleo privado está estancado desde el 2011”.

(A Bergman) “Habla de reducir la jornada laboral para que haya más empleo, pero ¿por qué no la reducimos a 1 hora?”.

“El principal problema de la dolarización es que robar dinero está mal y falsificar dinero en el Banco Central también”.

«Las políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas».

Patricia Bullrich

«Los yates de Insaurralde son el punto máximo de la corrupción».

«Voy a entrar a Rosario con las Fuerzas Armadas si es necesario».

«Las armas van a terminar en manos de Los Monos».

(A Massa) «Dijiste que venías a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré».

«Vamos a bajar los impuestos al trabajo».

(A Milei) «Ya te metió la casta adentro».

“Massa, no necesitamos que nos defiendas. Nos defendemos solas, tenelo clarito”.

“Carlos Melconian va a ser el ministro de Economía que va a estar con nuestro gobierno y no lee libritos como usted”.

Myriam Bregman

“El que te muestre los delitos de inseguridad por separado te está mintiendo”.

(A Bullrich) «La mano dura fracasó y hubo una inflación penal».

“A mi a la realidad no me la tienen que contar, soy abogada de laburantes”.

“Tenemos que recuperar los sindicatos para que sean una herramienta de lucha”.

“Proponemos reducir la jornada laboral a 5 días, 6 horas. Que nadie cobre menos que lo que cuesta la canasta familiar”.

«La salida no es pisándole la cabeza al de al lado».

“Ley de humedales ya. La conquistaron en las calles y la cajonearon en el Congreso”.

«Otra vez las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas».

Juan Schiaretti

«Argentina vive el desastre económico que han hecho los últimos gobiernos nacionales de la grieta».

«Los últimos gobiernos dejaron solas a las provincias en lucha contra el narcotráfico».

«La inseguridad es hija de la exclusión social que aumenta día a día en argentina”.

“Hay que terminar con la industria del juicio».

«Hay que acabar con la puerta giratoria en los juzgados».

“Massa sáquele el pie de encima al campo”.

«Desarrollo humano es movilidad social ascendente».

“Defendí a las provincias del centralismo”.