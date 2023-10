«La obra pública es un generador inmediato de mano de obra, de resolución de problemáticas sobre necesidades tanto en la infraestructura de servicios», destacó el ministro Julio Rojo.

En el marco del Programa ProPAyS, se firmó un convenio entre la Comisión de Fomento de Sarah y la Administración Provincial del Agua (APA), para la realización de la obra de ordenamiento de escurrimientos pluviales, a través de la construcción de cordón cuneta y badenes.

La inversión del Gobierno provincial es de $5.640.200 y cuenta con un plazo de trabajo de 180 días corridos.

El acto administrativo estuvo encabezado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, acompañado por el administrador Provincial del Agua, Fabricio González Martín y el presidente de la Comisión de Fomento Carlos Antonieta.

El ministro indicó que a través de un nuevo convenio ProPAyS se van a desarrollar trabajos de desagües pluviales en la localidad de Sarah. «Esta es una obra que tiene financiamiento de parte de la Provincia y la ejecución por parte del Municipio, es un trabajo conjunto que es lo que siempre rescatamos de estos Programas», expresó Rojo.

Y valoró que en La Pampa hay en ejecución obra pública en todas las localidades, mas allá de que sin son grandes o pequeñas, ya que «en estos momentos donde se hace referencia a que la obra pública es uno de los gastos que tiene el Estado y como tal algunos pretenden eliminar el área específica, muy por el contrario el Gobierno actual, no solamente el provincial, el nacional también, tiene la misma política y somos nosotros los receptores de muchos beneficios a partir de las decisiones del Gobierno nacional».

«La obra pública es un generador inmediato de mano de obra, de resolución de problemáticas sobre necesidades tanto en la infraestructura de servicios, comunitaria, salud, educación, producción, con lo cual si no está el Estado que se hace cargo de resolver una problemática donde esté el ciudadano viviendo, eso no se puede valuar en términos mercantiles, el ciudadano requiere la misma solución viva en Santa Rosa, en Pico o en La Humada. Si el Estado no está presente no va a haber posibilidades de que un privado, porque también está dentro de su actividad tener un beneficio una retribución de costo, lo hace imposible y si no le conviene porque no es sustentable o no es recuperable esa inversión, nos quedamos sin hacer la obra. El Estado es muy importante, tiene que controlar y al Estado también hay organismos que lo controlan, pero si es un Estado eficiente, que es a lo que apostamos todos, les puedo garantizar que a los resultados los vamos a poder disfrutar todos», cerró Rojo.

Presencia del Estado

El jefe comunal coincidió con el ministro de Obras Públicas en cuanto a la importancia fundamental de la presencia del Estado. «Nosotros somos un pueblo chico y no han parado de llegar cosas importantes, se resalta esto, se resalta mucho el tema de viviendas. Es verdad con lo de Nación, en la provincia creo que teníamos algo más de 70 Programas de Argentina Hace, que se llevaron todos adelante, el dinero se mandó, siempre con todos los requisitos que había que cumplir que son muy exigentes, como es la Provincia también, van a miran que la obra se haga, que el dinero que ellos envían se vea reflejado en la obra, cuando se termina van a ver que esté hecha», señaló.

«Yo arranqué en el 2015 y pudimos hacer 5 casas nada más y tuvimos que poner desde Municipio la contraparte cuando no alcanzaba, obras importantes la mayoría fueron con el Gobierno provincial y recursos propios. Del 2019 en adelante se vió que hubo mucho más para los pueblos chicos y resalto el Argentina Hace porque no solamente es Santa Rosa o General Pico, nos han dado a los pueblos muy chiquitos y son obras que eran grandes para nosotros y esto es mano de obra, movimiento en el pueblo», destacó.

Antonieta aprovechó la oportunidad para mostrar su agradecimiento por la predisposición. «El Gobierno provincial siempre también está dispuesto a darnos una mano en todo, acá venís golpeás la puerta y siempre te atienden y cuando no se puede realmente no se puede, cuando se puede así sea con algo o con todo, pero siempre están dispuesto a escuchar, que es lo importante. Entre el Gobierno ptovincial y el nacional en estos 4 años a nosotros en el pueblo nos han beneficiado con obras importantes», enfatizó.

En tanto, Fabricio González Martín, de APA, destacó la eficiencia de estos Programas. «Son pensados justamente con una agilidad administrativa importante, que tienden a favorecer el financiamiento de obras de mediana y pequeña envergadura con ejecución propia de los municipios, tratando de favorecer la mano de obra también local de cada lugar y por supuesto el gran apoyo que necesitan las localidades chicas en esto que es infraestructura básica, que lógicamente no obedece a las lógicas de mercado sino que está el Estado presente para favorecer la infraestructura básica que pueda hacer desarrollar a la sociedad. Eso es muy importante», concluyó