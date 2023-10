Lejos de tomarlo como algo negativo, Juan Schiaretti intentó capitalizar los memes que se dispararon durante su intervención en el debate que se desarrolló el domingo por la noche en Santiago del Estero. El gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País se tomó con humor los comentarios recibidos en las redes por las continuas menciones que realizó hacia su provincia.

“Gracias a todos por el humor que hicieron por lo que conté en el debate presidencial sobre Córdoba. Los cordobeses tenemos mucho sentido del humor y me encanta, y me hicieron reír mucho, todo lo que ustedes ponen en las redes, porque los argentinos tenemos una creatividad única”, manifestó en un video que publicó en “X”, ex Twitter.

Es que en medio de un debate entre los candidatos para las elecciones presidenciales del 22 de octubre en el que abundaron las bromas virtuales, principalmente sobre el novedoso recurso del derecho a réplica, los comentarios de Schiaretti elogiando su gestión en territorio cordobés no solo generó una ola de memes sino que, como efecto colateral, causó que fuera el más buscado en Google durante aquel encuentro, con el 40% de las búsquedas.

«Piden en las redes sociales que Juan Schiaretti aclare de que provincia es», solicitó en clave sarcástica una cuenta de «X» que se caracteriza por ese tipo de publicaciones.