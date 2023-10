Israel lanzó los bombardeos más violentos de su historia contra Gaza

Los bombardeos también cerraron las carreteras a los equipos de emergencia, según reportó la agencia Reuters. Naciones Unidas (ONU) aseguró que unos 187.500 palestinos se habían quedado sin hogar, muchos de ellos viviendo en las calles o en las escuelas, y denunció que el asedio israelí viola las leyes humanitarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que los insumos médicos que tenía preparados en siete hospitales de Gaza se agotaron tras los ataques israelíes y llamó a abrir un corredor humanitario para hacer llegar elementos vitales al empobrecido territorio costero.

Télam

Un portavoz del Ejército de Israel advirtió que «la orden es terminar con Hamás»

El portavoz del Ejército de Israel, Roni Kaplan, describió cuál es la misión de las Fuerzas Armadas de ese país luego del ataque sorpresivo de Hamás que dejó el saldo de al menos 1.000 muertos y 2.600 heridos, mientras continúan los embates.

En diálogo con Argenzuela, por C5N, Kaplan señaló el objetivo del Ejército israelí con respecto al grupo armado: «La orden es terminar con Hamás, que al final de esta guerra ya no sea soberano más en la Franja de Gaza. Nos solicitaron que neutralicemos las capacidades bélicas de Hamás, que no haya misiles y que no puedan lanzar ninguna bala. En este momento, el objetivo es combatir y restaurar la seguridad para nuestros ciudadanos».

En tanto, precisó cuál es la situación en Israel, en alusión a la guerra. «En este momento estamos en el segundo día de esta guerra, que empezó con la peor masacre del Estado de Israel moderno. Estamos en control de todas las ciudades en Israel, si bien no todos los terroristas están abatidos. No hay un número exacto de rehenes, se habla de decenas. No me sorprendería si prontamente se habla de una centena», advirtió con Jorge Rial.