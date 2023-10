En el espacio en que funcionaba la UTI 1 del Hospital Molas, el Ministerio de Salud de la provincia, instaló el Centro de Simulación, Formación y Entrenamiento para Equipos de Salud. «Este es un proyecto que lleva ya un tiempo largo de desarrollo. Desde Codes veníamos trabajando con la modalidad de enseñanza basada en simulación, pero nos estaba faltando un espacio físico para poder estructurar esta alternativa», explicó Juan Barbero, titular de la Coordinadora de Desastre y Emergencias (Codes).

Y agregó que «esto permite poder garantizar una capacitación continua de los equipos de salud, y una formación de posgrado para enfermeras, enfermeros, médicos, conductores de ambulancia y el resto de las y los integrantes de equipos de salud, en un formato que nos permite recrear escenarios de alto realismo, como en la vida real, y que los equipos puedan practicar habilidades, destrezas, sin riesgo para los pacientes, y en un entorno donde les da confianza y seguridad para luego de validar esas prácticas poder trabajar en forma segura cuando toquen situaciones reales».

En esa línea, el médico explicó que «en nuestra provincia, los eventos de urgencias y emergencias no tienen una frecuencia y periodicidad como en las grandes ciudades. Entonces, cada vez que nos toca, por ejemplo, una situación de muerte súbita o un politraumatizado grave por un siniestro vial, en un pueblo o hasta en las mismas ciudades donde si bien ocurren un poco más frecuentemente, no se exigen permanentemente a los equipos».

«Este espacio nos permite recrear el escenario y el equipo de salud de alguna de nuestras localidades puede practicar todos los roles, todas las habilidades y cuando le toque vivirlo en su comunidad, ya va a tener resuelto de antemano un protocolo de trabajo, una dinámica de equipo, los roles, el liderazgo… Son un montón de cuestiones que se trabajan en este formato que afianzan la respuesta, le dan seguridad al equipo y mejoran notablemente los resultados», indicó.

Respuestas

Respecto a la respuesta de quienes reciben la propuesta educativa, Barbero señaló que «quien se copa enseguida es la figura del enfermero, porque es el actor de nuestro equipo de salud que está en forma permanente, y no va a tener tapujos, ni problemas de decir esto yo no lo sé y lo quiero aprender. A los médicos nos cuesta un poco más, porque a veces nos sentimos evaluados, viniendo a un lugar en que quizás visibilizamos algunas cuestiones de ‘no me acuerdo tal procedimiento o no tengo claro cómo hacer esto’ y adelante el resto del equipo puede que me sienta un poco más incómodo», explicó.

Asimismo, señaló que «en eso la enseñanza basada en la simulación juega un rol muy importante, porque trata de desestructurar ese mecanismo. Entonces se genera un espacio de intercambio donde quienes vienen a hacer la corrida de escenarios, se despojan de ese peso, de esa carga. Acá está permitido equivocarnos, darnos cuenta que hay algo que no lo tenía muy entrenado y lo tengo que ir a mejorar».

En ese sentido, señaló que «lo estamos trabajando con equipos nativos. Viene un equipo de salud del SEM o de una localidad determinada, su médica, sus enfermeros, sus conductores. Todos juntos a realizar la simulación».

«Es importante pensar en esto como el entrenamiento de un equipo de fútbol, donde entrenamos una jugada determinada, y el papel de cada jugador en esa jugada. Si voy a tener en un pueblo un paro cardiorespiratorio al año, y no me puse a entrenar con mi equipo, no va a haber manera de que me salga todo muy bien a la hora de vivir esa situación», dijo.

Y acotó: «Con la recreación de estos escenarios, nosotros conseguimos que se fijen algunas pautas, algunas conductas y se mejore la dinámica del equipo. Este es el entrenamiento para cuando tengamos que jugar el partido nos vaya mejor en el resultado».

Entrenamiento

Para el entrenamiento, Barbero señaló que «se genera un entorno que prepara psicológicamente a quien venga a tomar el curso para hacerlo de una manera proactiva, predispuesto a que se genere el cambio, interpretando que si yo me equivoco acá va a servir para aprender de ese error, y en la vida real no volver a cometerlo. Quienes han pasado por el centro de simulación en estas primeras semanas, se llevan una experiencia más que agradable, y se quedan con ganas de volver, y continuar desarrollando otros escenarios».

«Estamos muy entusiasmados con las alternativas que puede ofrecer el centro de simulación para todos sus equipos, para formación de posgrado de los equipos de los pueblos y de los equipos de las ciudades», dijo.

A su vez, indicó que «hay dos grandes tipos de actividades que se hacen en el centro de simulación. Algunas que son de baja complejidad, que son talleres más simples que solo requieren un intercambio con el instructor para corregir algún detalle. Y hay otros que requieren un diseño del escenario donde van a estar trabajando en esa corrida de escenario, cinco o seis trabajadores de los equipos de salud. Esto se filma, para luego realizar una reflexión post-corrida de escenario, donde podemos ver en el monitor y escuchar todo lo que realizó el equipo, y reflexionar sobre porqué se determinaron determinadas conductas».

«Por lo general, el instructor, no cuestiona, sino que es el propio equipo el que advierte, en qué se puede haber demorado, o qué le faltó comunicar. Esos detalles que hacen a la mejora de la dinámica del equipo, de acuerdo al protocolo», aseguró.

Pleno desarrollo

Finalmente, indicó que «estamos en pleno desarrollo del centro de simulación. Ya pudimos armar la parte de alto realismo y estamos implementando una diplomatura para el primer nivel de atención que consta del curso de soporte vital avanzado del adulto, un curso de soporte vital avanzado pediátrico y el curso de emergencias y prioridades perinatológicas».

«Comenzamos con el curso de soporte vital avanzado del adulto. Ya está en las plataformas virtuales, entonces los trabajadores de salud vienen al centro de simulación luego de realizar el curso en la plataforma virtual. Cuando se complete la agenda de soporte vital avanzado adulto, le vamos a dar continuidad con la de soporte vital avanzado pediátrico, y luego el de prioridades perinatológicas. Esto va a ir definiendo al mismo tiempo, con qué periodicidad los equipos van a ir transitando los cursos», concluyó.