El gobernador Sergio Ziliotto se refirió a las declaraciones de su colega de Córdoba, Juan Schiaretti, quien durante su visita a La Pampa cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa, y consideró que llegó «el fin de ciclo del macrismo y del kirchnerismo».

Al salir de la UNLPAm, Ziliotto sostuvo que «hacer campaña atacando a un gobierno peronista no lo veo lógico»

El gobernador expresó además que «n las campañas electorales hay cuestiones que se exceden». El candidato cordobés, en su visita a Santa Rosa, apuntó contra la conducción nacional del PJ porque «estuvo colonizada por el kirchnerismo 20 años, salvo en Córdoba. Nunca tuvimos nada que ver con los K».

Ziliotto expresó que «si hay algo que es la última trinchera de los que menos tienen es el peronismo y cuando por ahí se encorseta al peronismo con algún «ismo», que realmente no tiene nada que ver, eso es menospreciar el propio peronismo». Y aclaró: «lo conozco hace mucho a Schiaretti y entiendo que está en campaña, pero hay cosas que no comparto. Hoy por hoy, hacer campaña atacando a un gobierno peronista no lo veo lógico».

-¿El peronismo se debe reorgnizar, como dijo Schiaretti?, teniendo en cuenta que hoy lleva un candidato a presidente que no es peronista- le consultó El Diario al gobernador.

– Si uno tiene la oportunidad de releer a Perón, él hablaba de estos escenarios que iban a venir. Planteaba que la unidad de los trabajadores es lo que llevará a ser grande al país y aquí claramente hay una unidad de todos los que pensamos en nuestra argentina mirando a los que menos tienen, hay que sumar a todos, manifestó Ziliotto.

Y ratificó que «hay que estar a la altura de las circunstancias, tener en cuenta que la Patria esta en peligro, y no es un slogan. Todos los que tenemos la ideología de la justicia social, del trabajo por lo que menos tienen tenemos que estar más unidos que nunca. En las próximas elecciones se juega el futuro del país y tenemos que ver qué manera encontramos para tener políticas de estado que cambien la vida de la gente».

Consultado sobre su salud, el gobernador dijo que está «bien», y que su reposo obligado fue «una cuestión lógica del trabajo que realizamos, de las preocupaciones constantes, soy una persona muy exigente conmigo misma, nunca estoy conforme y eso me llevó a tener cierto problema neurológico que me provocó una parálisis facial de la que me estoy recuperando».

Fuente El Diario