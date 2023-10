En La Pampa ya hay varios dirigentes de peso que anunciaron su voto a Massa, en palabras concretas o con algún giro verbal para no confesar tan claramente el sufragio por un candidato del peronismo.

El intendente de Victorica Hugo Kenny hizo punta en ese sentido. El diputado provincial Marcos Cuelle no fue tan explícito, pero convocó a «votar sin gorilismo», para desactivar bolsones antiperonistas que anidan en algún radicalismo, sobre todo en zonas agropecuarias: dejó en claro que no votará a Milei y señaló las distintas opciones para no hacerlo. El jefe comunal de Parera Juan Carlos Olivero fue otro que dejó saber cuál será su destino. Hernán Gaggioli, de Alta Italia, fue muy claro: «en esta no se puede ser neutral, todos sabemos qué es lo mejor para La Pampa». Lo mismo hizo el intendente de Mauricio Mayer, Celestino Folmer. Lo mismo hizo el intendente de Mauricio Mayer, Celestino Folmer.

Abel Sabarots, intendente reelecto en General Acha, hace tiempo que anunció que Milei era su límite, tal como en la provincia lo es Juan Carlos Tierno, que ahora se sabe que, con lógica, quiere que gane Milei. Las Mujeres Radicales también van por el carril de Massa: aunque Élida Denna fue cautelosa en declaraciones públicas, Cecilia Roigé dio menos vueltas y anunció en las redes sociales: «en estos momentos no se puede ser neutral: el país está en peligro si el fascismo gana».

Diego Marcantonio, como presidente del partido, tuvo que mantener las formas un poco más. Cuestionó tanto al sector «libertario» como al kirchnerismo, aunque también concedió: «por supuesto que no son lo mismo, no me da lo mismo cualquier candidato». Le reprochó a Ardohain que «se cortó solo». Poli Altolaguirre es otro de los prudentes o neutrales, que manifiesta desconfianzas con los dos bandos en pugna.

Otro espacio de la alianza que era Juntos por el Cambio en su momento, el Socialismo, también dio un paso al costado del rejunte en que se convirtió la coalición y sus dirigentes irán en el balotaje con Unión por la Patria.