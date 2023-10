Los vuelos fueron entre la Base Aeronaval Comandante Espora y el Aeropuerto de Santa Rosa –ida y vuelta- con el teniente de navío Emmanuel Miño como uno de los instructores en aviones Turbo Mentor.

Estas acciones forman parte del curso básico de pilotos militares de la Armada Argentina. «Hicimos navegación instrumental desde Bahía a Santa Rosa e hicimos procedimientos instrumentales en el Aeropuerto de Santa Rosa», detalló Miño.

«Hace 15 años que estoy en la Armada. Egresé como aviador naval en 2017 y soy instructor desde hace 2 años. Es la primera vez que vuelo en Santa Rosa, me puso muy contento cuando se planteó la idea de hacer vuelos allá y que me viera mi familia, porque ellos nunca me vieron volar», comentó.

Emmanuel forma parte de una familia de marinos -es hijo de Oscar Miño, excombatiente de Malvinas y sobreviviente del Crucero General Belgrano-, y su hermana Erica fue una de las que expresaron la emoción de los Miño por la visita. «Desde muy chica siempre te escuché hablar de que querías ser piloto, tu meta, tu sueño se cumplieron hace varios años atrás, pero hoy me cumpliste el mío. Verte volar y en tu lugar de origen, me hiciste poner la piel de gallina y los ojos llenos de lágrimas. Sos muy capo en lo que haces y veo tu pasión por tu profesión», escribió en las redes sociales, donde compartió algunas fotos.