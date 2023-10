En medio de la guerra desatada en Medio Oriente entre Israel y Hamás, el padre del sobrino del cantante León Gieco pidió por la liberación de su hijo secuestrado por integrantes de la agrupación terrorista. El joven, identificado como Ron Sherman de 19 años, se encontraba realizando el servicio militar obligatorio, sin tareas de combate, cuándo se desató el conflicto bélico. Mi hijo es un soldado de 19 años que hace el servicio obligatorio, no es de combate, tiene una enfermedad que es asma y lo pusieron para trabajar con los árabes en la entrada de Gaza. Él le daba los permisos para hacer el comercio, que entren las mercaderías«, señaló Alex Sherman a C5N.Ese sábado a la mañana él estaba durmiendo cuando empezó el bombardeo y nos llama. El teléfono suena, nos despierta, y mi mujer y yo empezamos a ver en vivo como se desarrolló todo. Nos empezó a decir, como se ve en el video, que había muchas explosiones hasta que empezó a darse cuenta, que estaban dentro de la base, había tiros y gritos de órdenes en árabe y en ese momento me dice: ‘Hay gente de Hamás, no puedo hablar más, te llamo luego'», agregó.

Luego la comunicación fue vía mensajes de WhatsApp donde “quedó todo escrito, es impresionante”. “En los últimos momentos nos dice que están al lado de la puerta, ‘es el final, los quiero mucho’ y eso es todo, desconectó el teléfono”, describió Alex.

“Estamos seguros de que ya no tenemos más a nuestro hijo y no sabemos que hacer”, se lamentó junto al periodista enviado especial de C5N, Gabriel Michi quien se encuentra realizando la cobertura desde Israel.

Luego se refirió al video que tomó notoriedad en las últimas horas donde se ve como el grupo terrorista accede al territorio de Israel: “Ocupan la base, matan a soldados y desconectan todo lo que sea la electrónica y después muestran a mi hijo”.