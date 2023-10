El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de bancarios y suspendió el paro de 24 hs que estaba anunciado para el día viernes. Lo confirmó la Asociación Bancaria, al comunicar que se llevará a cabo una audiencia en la sede de la cartera laboral «para iniciar las conversaciones correspondientes con los bancos denunciados».

«En relación al conflicto con los bancos Santander, Galicia y Supervielle, el Ministerio de Trabajo de la Nación acaba de dictar la conciliación obligatoria, por lo tanto no se llevará a cabo el paro anunciado para el día de mañana en esas instituciones», expresa el comunicado firmado por el secretario general Sergio Palazzo.

Luego explicó que «por otro lado la cartera laboral convocó a una audiencia para el día de mañana, viernes 20 de octubre, a las 12hs. en la sede ministerial, para iniciar las conversaciones correspondientes con los bancos denunciados».

El miércoles, al momento de anunciar el paro, el cual quedó sin efecto, el sindicato explicó que «venimos planteando a los responsables del Santander, Galicia y Supervielle que no se están respetando una serie de medidas laborales al tiempo que no atienden las demandas laborales que no son un capricho gremial, sino la necesidad de prestar un servicio completo a los clientes».

A su vez, «se detectó el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 18/75, la práctica desleal en el medio de la negociación paritaria y la tercerización de tareas».

Con este panorama, las partes llevarán a cabo un encuentro el la sede de la cartera laboral para encontrarle una solución al conflicto.