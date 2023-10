El gobierno provincial desarrolla el proyecto para construir un acueducto desde el acuífero El Meauco para resolver la provisión de agua potable, de calidad y en cantidad, a las localidades oesteñas de Santa Isabel y Algarrobo del Águila.

Por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, geólogos y técnicos de la empresa Aguas del Colorado Sapem se encuentran realizando un estudio hidrogeológico que determine, entre otras cuestiones, caudales y calidad del agua subterránea para, en función de esos resultados, avanzar en un acueducto que provea a dos localidades del oeste profundo pampeano: Santa Isabel y Algarrobo del Águila.

En este contexto, el titular de Aguas del Colorado, Juan Carlos Mecca, junto a un profesional del área y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, se reunieron con los intendentes Guillermo Farana de Santa Isabel y Oscar Gatica de Algarrobo del Águila, para informarles acerca de los estudios que se llevan a cabo con el objeto de determinar la viabilidad del proyecto de acueducto que sirva esas localidades desde El Meauco.

Trabajos previos.

El presidente de Aguas del Colorado le detalló a LA ARENA los trámites que el gobierno de La Pampa está realizando, de cara a la construcción del acueducto que abastezca desde el acuífero El Meauco, a las localidades de Chacharramendi, Santa Isabel y Algarrobo del Águila.

«Nosotros estudiamos la parte sur y ahora estamos realizando un estudio hidrogeológico, para lo que contratamos a los geólogos Gustavo Fábregas y a Matías Hirsch. Ellos nos hicieron el estudio de la parte sur, para hacer ahí una determinación de la calidad del acuífero, que si bien ya fue estudiado antes, era necesario reflotar todo ese estudio,y profundizarlo», explicó Mecca.

Y añadió que «la parte sur ya la hicimos, que tiene que ver con llegar a Chacharramendi, y ahora estamos analizando la posibilidad de proyectar el acueducto hasta Santa Isabel y Algarrobo del Águila, por eso empezamos con los estudios hidrogeológicos. Estamos profundizando y haciendo estudios nuevos, para a tener una modelación de la calidad y la cantidad que eventualmente se puede extraer del acuífero para llegar hasta Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Son más o menos 150 kilómetros de acueducto que tendríamos que hacer, pero hasta que no esté hecho todo el estudio de fuente del acuífero, no podemos determinar a ciencia cierta si es positivo o no».

No obstante, aclaró que «ya hicimos un estudio preliminar que nos dio bien. Ahora estamos profundizándolo en dos áreas, de ese primer estudio, que se estudiaron cinco o seis áreas, estamos analizando dos. Si eso da positivo, ahí empezamos a desarrollar el proyecto para tener más exactitud. De todos modos, ya tenemos un anteproyecto».

En esa línea, Mecca señaló que en caso de tener un resultado positivo «después hay que recorrer la traza, ver por qué lugar ir y qué posibilidades hay de caudales. Por eso, primero tenemos que terminar el estudio, que calculo estará listo en un mes o dos, porque preliminarmente nos dio que es de muy buena calidad, nos faltaría determinar la cantidad. A partir de ahí hay que hacer el proyecto definitivo». Asimismo, señaló que «un acueducto en sí, de 150 kilómetros, calculo que es una obra que llevaría dos años, o dos años y medio, de ejecución. Tendríamos que tenerlo ya funcionando durante la próxima gestión».

Un caño por un río.

Mecca recordó que «estas localidades están abastecidas ya desde la parte ahí del límite con Mendoza, y el acueducto va pasando por muchos campos, y a veces los caudales en esos campos se van perdiendo, o se van utilizando, y bueno está el riesgo de que cada vez las ciudades crecen y la cantidad de agua sigue siendo la misma, entonces por eso estamos buscando esta alternativa».

Cabe recordar que Santa Isabel y Algarrobo del Águila son localidades abastecidas por el acueducto Punta de Agua, que hace más de 30 años fue construido en el contexto de la discusión por el río Atuel, como una suerte de resarcimiento por el cual Mendoza provee de agua a ambas localidades y a los puestos de esa zona.

El agua se toma de un manantial pluvial y de deshielo ubicado en Cerro Nevado, donde hay una pileta potabilizadora. El caño tiene una longitud de 190 kilómetros, de los cuales solo 62 están en suelo pampeano, y además de las zonas urbanas, abastece a 54 puestos del oeste pampeano y a la Escuela 260 de Chos Malal.

En ese marco, el presidente de Aguas del Colorado dijo que el acueducto desde El Meauco «sería fundamental para estas localidades, por eso una vez que tengamos ya desarrollado completo el estudio, que yo calculo que va a ser como mucho, dos meses más, ahí analizaremos si tenemos el anteproyecto para poder empezar a definir bien con exactitud el proyecto y la obra en sí misma».

A su vez, Mecca destacó la decisión política de hacerlo, «porque esto me lo encargó el gobernador porque le interesa que todos estos temas queden solucionados. Además que ya lo veníamos viendo, Chacharramendi era una situación que ya se acerca el verano y ya sabían que como es el extremo de red del acueducto, todos los veranos sufre la falta de agua”.

“Independientemente de que es un acueducto que ya cumplió su vida útil, por eso nosotros analizamos otra opción viniendo desde El Meauco, que la primera localidad que abastecería sería Chacharramendi. Bueno, acá es lo mismo, porque Algarrobo y Santa Isabel están abastecidos desde el norte de la provincia, y nosotros ahora estamos proponiendo esta alternativa de ir desde un acuífero nuestro, ubicado en el centro de la provincia», cerró.

«Va a ser la solución».

Luego de reunirse con las autoridades provinciales y los especialistas en la materia, los intendentes de Algarrobo del Águila y Santa Isabel, Oscar Gatica y Guillermo Farana, respectivamente, destacaron la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto, para avanzar con una solución definitiva a la escasez de agua que padecen sus comunas.

Gatica resaltó la «decisión política» que tomó el gobernador Sergio Ziliotto de avanzar con el proyecto para construir el acueducto del Meauco. «En lo personal puedo decir que es la primera vez que veo que hay una decisión política tomada, sabiendo lo que significa para cada habitante tener agua potable de calidad y en cantidad», afirmó.

Sobre la reunión mantenida con geólogos y técnicos de Aguas del Colorado, el intendente comentó que «fue muy interesante, porque es un problema que venimos arrastrando desde hace unos años que es la falta de agua potable en la localidad. Pero además, está el conflicto que tiene La Pampa con Mendoza por el río Atuel y dependemos para abastecernos de agua de un acueducto que viene de Punta de Agua territorio mendocino», detalló el intendente de Algarrobo del Águila.

Asimismo, agregó que «el Meauco me parece más que importante, por la noticia y la información que nos brindó Aguas del Colorado. Sé que ha sido una decisión del gobernador Sergio Ziliotto y me pone muy contento». Y explicó que en Algarrobo de Aguila «se manifiesta en verano el problema con el agua y no tenemos ningún lugar o sitio donde se pueda extraer y necesitamos el agua para el consumo y para el riego. Es esencial».