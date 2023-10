A cinco días del inicio del ataque terrorista de Hamás a Israel el embajador del país en la Argentina, Eyal Sela, aseguró que el gobierno israelita hará “todo lo necesario» para defenderse. “No podemos permitir que esto siga así, hay que hacer que el terrorismo termine”, sostuvo.

Israel y Hamás volvieron a cruzar fuego y ya hay miles de muertos. Los israelitas planean terminar con el movimiento islamista palestino, responsable de los sangrientos ataques del 7 de octubre y que mantiene secuestradas a 150 personas (entre los que hay 15 argentinos desaparecidos y 7 muertos).

“No vamos a decir en los medios qué haremos para defendernos, pero sí que haremos todo lo necesario. No podemos permitir que esto siga así, hay que hacer que el terrorismo termine”, sostuvo Sela. Al mismo tiempo destacó que el terrorismo que sufrió el pueblo israelí el sábado “fue el peor día después del Holocausto”. “Hamas no llama a tener un estado palestino, sino a tener un estado islámico basado en las reglas de la religión musulmana. Ellos mismo dicen que no hay derechos a mujeres, a las minorías ni a comunidades LGTBIQ+. ¿Eso es lo que queremos?”, se mostró indignado.

El ataque terrorista de Hamás a Israel

En las últimas actualizaciones Eyal Sela aseguró que Hamás “sigue lanzando misiles” y atacando a Israel. “Están lanzando misiles a 10 kilómetros de Jerusalén, es nuestra responsabilidad de frenar el terrorismo”, detalló. “Al igual que terminó con ISIS esto también debe terminar. Ellos ya no están más porque las organizaciones internacionales así lo permitieron. Nuestro objetivo es este, terminar con este grupo de terrorismo. Vamos a seguir defendiéndonos y a hacer todo para que la población civil no se vea afectada”, explicó.

Por otro lado Sela reconoció que hay civiles que mueren en Gaza, “la gran diferencia es quién busca matar civiles y quién busca defenderse. Cuando Hamás entra saben que van a matar a civiles. Si le decimos no al terrorismo del Hamás creo que al final toda la humanidad va a salir adelante”, remarcó.