El diputado Nacional Nicolás Massot cruzó fuerte a Bullrich y Macri tras el acuerdo con Milei: «Estamos rifando la coherencia»

«Tengo pocas garantías que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora», señaló al tiempo que aseguró que todavía no definió su voto y que no es una «definición fácil», ya que “Milei no es necesariamente un cambio deseado» y no quiere «ser cómplice». “Neutralidad las pelotas”, remarcó.

«No me van a decir a mi neutral algunos que, ahora son guapos de Twitter o TikTok, pero en la ley anti despidos o la reforma previsional de 2017 se escondían debajo de las bancas o tuiteaban de los cómodos despachos del Ejecutivo. Mientras eso pasaba, Macri me llamaba a mí y a Frigerio para pedirnos que demos la cara en los medios», comentó.

En ese sentido, indicó que «estamos rifando la coherencia de un espacio que arrancó hace diez años diciendo algunas cuestiones muy parecidas a slogans» y recordó que en 2015 hablaban de «pobreza cero, futuro, positividad y cercanía», algo que consideró que en campaña «pueden sonar como cosas lindas, pero después hay que transformar la realidad».

«Todos los que nos quedamos dentro de Juntos por el Cambio vamos a procurar no desperfilarnos como nos estamos desperfilando aceleradamente en estos días y conservar una legitimidad», añadió.

El diputado cruzó a la presidenta del PRO que «hace 15 días decía que Milei era lo peor de la política y del sindicalismo mafioso» y recordó que el expresidente Macri había calificado a La Libertad Avanza como «una agrupación no madura, sin volumen ni equipo fácilmente infiltrable que no puede garantizar ningún cambio»

También apuntó contra integrantes de Juntos por el Cambio y evidenció las diferencias dentro del espacio: «Cuando algunos sugeríamos explorar una primaria común (con LLA) para ganar no solo la elección nacional en primera vuelta sino ser competitivos en provincia de Buenos Aires, algunos que hoy están a cococho de Milei se opusieron rotundamente«.

Respecto al encuentro que mantuvieron Macri y Bullrich con el libertario indicó: «Lo que menos entiendo es por qué lo hicieron de esta manera y con este apuro«. Por último, añadió que tendría que haber existido «una conversación genuina hacia adentro» de la coalición.