El actual concejal de 25 de Mayo y exintendente, David Edgardo Bravo, fue absuelto hoy de los delitos de peculado, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La sentencia fue dictada por la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, integrada por los jueces Flavia Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Raúl Miguez Martín. La acusación había sido promovida por la querella particular, ya que el Ministerio Público Fiscal no acusó durante el alegato final.

Es preciso recordar que durante los alegatos, el fiscal Alejandro Mendiara pidió la absolución y criticó duramente la sustanciación de la causa que inició el entonces fiscal de 25 de Mayo, Alejandro Maso Mendiburu. «Tengo grandes diferencias de criterio con la acusación que heredé», se quejó.

El fiscal entendió que la norma que autorizó el convenio fue el Concejo Deliberante, y que considera una incongruencia que los fiscales oportunamente estuvieron de acuerdo con el sobreseimiento de los cinco concejales que la aprobaron, pero insistieron con el proceso a Bravo, que solamente lo ejecutó. «Yo no voy a mantener esta acusación -de los fiscales anteriores-, porque es poco criteriosa. Además no pueden acreditar el dolo. Acá se cae de maduro que el MPF lo presume, y no lo comparto», agregó.

La misma solicitud fue planteada por el abogado Hernán Danzi. Por su parte, el abogado querellante Guillermo Galcerán, solicitó 2 años y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para cargos públicos.

En el fallo, que se dio a conocer este lunes, el primer voto fue de Raúl Miguez Martín -al que adhirió el resto de los magistrados-. «Considero que la inactividad de la parte Querellante Particular a lo largo del proceso y, particularmente, su decisión de no presentar acusación (propia ni por adhesión) para requerir la apertura de la etapa de juicio, apareja como consecuencia ineludible la pérdida de la posibilidad de requerir condena durante el plenario de forma autónoma a la Fiscalía, puesto que esa facultad hubiera derivado de modo directo del correcto cumplimiento de aquél previo acto procesal que esa parte decidió omitir», sostuvo en un tramo del fallo y consideró que «no existe acusación válida que faculte a este Tribunal dictar una sentencia condenatoria».

Fuente La Arena