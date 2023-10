La policía de Eduardo Castex detuvo a un hombre que sería el autor de un incendio intencional en una vivienda del Barrio Gancedo, en el marco de una diferencia familiar que registraría antecedentes, incluso con actuaciones judiciales. «El imputado sería ex pareja de la cuñada de la damnificada y existen antecedentes con causas de violencia de género», revelaron fuentes vecinales consultadas por este diario.

El siniestro se originó el martes, entre las 8 y 8.30 horas, cuando la propietaria de la casa incendiada concurrió a llevar a sus hijos a la escuela. En ese lapso se originaron las llamas y los vecinos se alertaron por el humo, y dieron rápido aviso a la damnificada y a los Bomberos Voluntarios.

El fuego afectó principalmente las dos habitaciones del inmueble, e incluso los bomberos rescataron un perro que permanecía en el patio trasero de la casa.

La propietaria afectada dejó entrever que se trataba de un hecho intencional, porque transmitió que tomó conocimiento por los vecinos, avisó a los bomberos «pero ya tenían conocimiento» y «me vine entre caminando y corriendo para ver que pasaba». Y aseguró que en el interior «no había nada encendido. Antes de salir de casa siempre bajo la tecla de la luz para que no haya corriente y no se produzcan cortocircuitos y aparte no tenía ninguna estufa encendida».

Investigación.

Posteriormente la mujer hizo una presentación en la comisaría departamental de Eduardo Castex, para que se investigue el origen de las llamas, ante la sospecha de que existiría intencionalidad.

La policía convocó al personal del Cuerpo de Bomberos de la Policía provincial, para que realice el peritaje en el inmueble, y ahí se determinó que el foco ígneo se originó «de manera intencional», e incluso alertaron que la casa presenta «peligro de derrumbe por la acción del fuego».

Con la confirmación de los peritos, la policía continuó con la investigación para tratar de esclarecer el extraño episodio. En las horas posteriores se procedió a la detención de un hombre, con quien la propietaria de la vivienda incendiada tendría «algunas diferencias familiares». El imputado «sería ex pareja de la cuñada de la damnificada y existen antecedentes con causas de violencia de género», aseguraron los voceros oficiales.

En la comisaría se inició una causa judicial con intervención de la Fiscalía Adjunta local, a cargo de la doctora Natalia Urruti. Y el detenido sería formalizado en las próximas horas.