El gobernador Sergio Ziliotto pidió hoy, al inaugurar la 97º Expo Rural de Santa Rosa, “defender el modelo productivo provincial” durante las próximas elecciones, volvió a solicitar la eliminación de la barrera sanitaria al sur del río Colorado que impide el paso de asado con hueso y enumeró una serie de anuncios: mayor subsidio de tasas en créditos del Banco de La Pampa para inversiones y capital de trabajo; la vigencia de la Ventanilla Fiscal para compensar vía web saldos a favor de los contribuyentes generados por percepciones y el Sircreb; la baja de impuestos para zonas de cría y recría de ganado; créditos con tasa subsidiada para siembra gruesa e implantación de pasturas; y préstamos para jóvenes emprendedores rurales. También comunicó el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar la actual Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria.

El pedido a defender la provincia la hizo luego de un extenso discurso. “Durante mi próximo período como Gobernador tienen garantizado no sólo el sostenimiento y la previsibilidad, sino principalmente la profundización de estas políticas públicas que he detallado. Un modelo productivo en donde Estado y sector privado sigan siendo aliados”, dijo. “Nuestra principal herramienta seguirá siendo un Estado presente, moderno, eficiente, abierto y cada vez más involucrado en generar producción y trabajo”.

“No puedo obviar que transitamos un año bisagra, en nuestro país y en el mundo”, expresó. “La revisión de los modelos socio-económicos y de las reglas del mercado, marcan la agenda internacional. En ese contexto, y en pocos días, tendremos la responsabilidad de elegir democráticamente el futuro de la República Argentina. Pero también, el futuro de la provincia de La Pampa”.

“Cada pampeana, cada pampeano pondrá en la balanza las propuestas electorales”, sostuvo. “Así, podrá discernir cuál de ellas garantiza la continuidad de nuestro modelo provincial de crecimiento productivo y económico. La responsabilidad que me dio la ciudadanía de gobernar La Pampa los próximos cuatro años, me da entidad para alertar sobre lo que está en juego. Sin dudas que el regreso de recetas de primarización y apertura indiscriminada de la economía, no sólo harán desaparecer nuevamente miles de empresas, sino también volverán escenarios de subsidios al trabajo extranjero vía importación de productos terminados, con el consecuente crecimiento explosivo de la desocupación”.

“Peor aún un modelo que elimina el Estado, que deja todo sujeto al mercado, poniendo en marcha esa ley de la selva que desampara al pequeño empresario, al pequeño productor, dejándolo sin acompañamiento ni respuestas públicas y poniendo en serio riesgo la sostenibilidad de su negocio”, alertó.

“Por el contrario, tendremos un aliado estratégico en un gobierno nacional con políticas públicas de diversificación productiva, de agregado de valor, de fortalecimiento de la industria nacional, de generación de trabajo argentino y de distribución equitativa de la riqueza. A 40 años del regreso de la democracia es momento de no retroceder, es momento de seguir avanzando. No sólo elegiremos sólo quien gobierne la Argentina. Elegiremos qué futuro queremos para las y los pampeanos. Sin dudas, es momento de defender nuestro modelo productivo. Es momento de defender el futuro de desarrollo que, aquí en La Pampa y entre todos, estamos construyendo”, dijo.

Herramientas e incentivos vigentes

El gobernador dijo que, desde el Gobierno provincial, a partir del primer año de la gestión, “profundizaron políticas públicas para propiciarles el camino a aquellos que asumen el compromiso diario de producir” en La Pampa. “Son significativas esas herramientas virtuosas que resumen un Estado involucrado en un desarrollo geográficamente armónico y socialmente inclusivo. Ejemplo de ello es el Acceso a créditos de nuestro Banco de La Pampa para todas las actividades económicas. Ya son 20 mil cuatrocientas operaciones de financiamiento, por más de 23 mil millones aportados al sistema productivo desde 2020”, dijo.

“Todo ello fortalecido con un inédito aporte por parte del Gobierno Nacional y del Consejo Federal de Inversiones. Sólo basta mencionar los aportes no reintegrables por 200 millones de pesos para productores perjudicados por la sequía. Ejemplo de ello es una fuerte y creciente inversión pública en subsidios de tasa”, manifestó.

Desde 2020 invirtieron en tal sentido 5.596 millones de pesos, mientras que el presupuesto 2024 contendrá recursos por 5.562 millones de pesos. “Ejemplo de ello, es la inédita intervención del Estado dándole espalda financiera a cerca de mil pymes a través del FOGAPAM, a pesar de su corta trayectoria desde 2021. En el creciente acceso al financiamiento al mercado de capitales a través de FOGAPAM, el agro concentra el 72 % del total de esas operaciones. Ejemplo de ello es el gran aporte estatal para generar trabajo. Desde diciembre de 2020 el empleo privado registrado crece constantemente”, sostuvo.

“Ejemplo de ello -agregó- es un sistema tributario provincial que premia al que produce y genera trabajo. La ley de incentivos fiscales generó, a valores actuales, créditos fiscales por 5.368 millones de pesos desde su vigencia en 2021. Ejemplo de ello es el sostenido avance hacia procesos de desarrollo más sostenibles e inclusivos con la puesta en marcha de la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta y el Polo Científico Tecnológico ubicado en General Pico, reduciendo así la brecha tecnológica. Ejemplo de ello son los ámbitos de articulación abiertos en todas las áreas productivas del gobierno, con epicentro en el Consejo Asesor de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. Por último, el mayor ejemplo es el estratégico Compre Pampeano, que multiplica exponencialmente las posibilidades de ganar mercados y clientes, principalmente fuera de nuestros límites”.

Informe de los sectores del agro

Dijo que por ese “trabajo conjunto entre lo público y lo privado”, se puede mostrar una provincia que “muestra estadísticas de crecimiento reales”.

“Sin dudas, en nuestra economía la producción agrícola ganadera es fundamental, no sólo como producción primaria, sino también por sus, cada vez más estratégicas cadenas de valor: la industria frigorífica, láctea, harinera, aceitera o metalúrgica, entre otras”, dijo.

Ganadería

“El sector ganadero sigue marcando resultados positivos, posicionándose tanto por su sistema de producción, por su genética como por su sanidad, reflejada en calidad cárnica. La ganadería vacuna es quién mejor lo expresa”, dijo.

“No sólo crece el rodeo, sino que se incrementa la eficiencia mostrando un índice de destete superior al 70 %, una situación que no se repite en el país”, expresó.

En 2023 la faena, dijo, aumentó un 7,6 %, pero creció más aún su relación con la exportación. Nuestra industria frigorífica exporta el 45,9 % de su faena, un valor también distintivo en el contexto nacional.

“Ello no sólo deriva en niveles de actividad y empleo históricos en esa actividad, sin que posiciona a la provincia como creciente generadora de divisas internaciones, tan necesarias para la definitiva estabilización económica del país”, manifestó.

“Sin dudas, resalta nítidamente la importancia de sostener durante 16 años el Plan Ganadero Provincial, una política pública que nadie discute y todos valoran. En este camino del agregado de valor a nuestra producción, seguimos trabajando en alcanzar una certificación diferencial para nuestras carnes que, a partir del reconocimiento de nuestro sistema de producción, beneficie a toda la cadena de valor de la carne bovina”, sostuvo.

Barrera sanitaria

“No puedo desaprovechar esta oportunidad para ratificar nuestra postura como provincia frente a la barrera sanitaria que impide el paso de nuestras carnes con hueso al sur del río Colorado. El Senasa ha reconocido que somos un país libre de aftosa, con o sin vacunación, por lo que no hay razones para que existan barreras comerciales dentro de nuestro país. No existe riesgo sanitario alguno de una zona de vacunación a una libre de vacunación. Esto es una realidad, un dato con fundamento técnico del principal organismo de control sanitario del país”, dijo.

Sector Lácteo

En cuanto al sector lácteo, según datos proporcionados por SENASA en 2023, se incrementó el stock de vacas en ordeñe en un 1,8%, lo que significa una intensificación de la actividad, con gran adopción de tecnología y requerimiento de mano de obra.

En cuanto a su industrialización, la provincia cuenta con 21 plantas lácteas habilitadas para el procesamiento de leche, dulce de leche y quesos, lo que ha permitido que el 61% de la leche producida sea procesada dentro de la provincia.

“A ello, debemos adicionar que la calidad de la misma es reconocida en todo el país, tanto por su composición como por su sanidad. Se estima para este 2023, que procesaremos unos 114 millones de litros, un volumen mayor en un 42,5 % a los 80 millones de litros de 2022”, dijo.

Apicultura

Otro de los sectores que han sostenido su actividad, no solo en su cantidad sino en su calidad, y el agregado de valor local, es el sector apícola. “En la actualidad contamos con 65 salas de extracción y 6 fraccionadoras de miel, donde en la última cosecha se obtuvieron 7.000 toneladas de miel, equivalente a 23.334 tambores (unidad de comercialización). Esto generó un ingreso de divisas al país y a la provincia de más de 25 millones de dólares”, dijo.

Agricultura

La provincia cerró la campaña agrícola 2022/2023, con una caída en la producción de la mayoría de los granos. Sin embargo, el cultivo de girasol le ganó a la sequía y, según datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, incrementó la superficie sembrada en un 39 %, representando el mayor incremento de área implantada de las últimas tres campañas y logró un aumento de la producción del 18%.

“La campaña 23/24 de trigo por otra parte, atraviesa momentos climáticos desfavorables, con una disminución de la superficie sembrada del 15 %”, dijo. “Las lluvias ocurridas recientemente, nos alientan a pensar que la campaña de gruesa 23/24, marcará una diferencia positiva con respecto a la anterior. Producto evidente de la sequía, en términos de exportaciones, según el INDEC, en el primer semestre de 2023, la provincia de La Pampa exportó 390 millones de dólares, lo que implicó una caída de 38,3% respecto a igual período del año anterior”.

Bosque Nativo

“Sumando a las acciones orientadas a la conservación de nuestros recursos naturales, en particular de nuestro Bosque Nativo hemos ejecutado Aportes No Reintegrables durante el transcurso de este año por $199 millones para 60 productores”, dijo.

Asimismo, se han destinado por el Programa Provincial de Desarrollo Forestal más de $43 millones destinado a herramientas y elementos de seguridad para 80 hacheros de la provincia.

Emergencia

“Hoy llevamos 16 meses de emergencia y aún seguimos detectando que, a pesar de las últimas lluvias, hay zonas en las que la recuperación del sistema demandará un mayor tiempo. Por ello, propiciaremos nuevas herramientas para enfrentar las emergencias producto del clima”, dijo.

“No sólo en cuanto a la normativa vinculada a la respuesta económica sino también a las acciones para potenciar la capacidad de respuesta de nuestros suelos ante estos eventos. Ello derivará en una propuesta a la Cámara de Diputados de la provincia para modificar la actual Ley Provincial de Emergencia, adaptándola al cada vez más evidente y más presente cambio climático y a las necesidades inmediatas del territorio, con una mayor mirada en prevención y rápida mitigación, que permita reducir la vulnerabilidad de los pequeños y medianos productores”, expresó.

“Complementariamente, hemos diseñado el Programa de Implantación y Renovación de Pasturas Perennes, que persigue como objetivo la recuperación de suelos degradados, estabilizar la cadena forrajera, a la vez de fortalecer sus respuestas para atravesar los períodos de sequía o inundación. La complejidad del tema amerita poner el mayor esfuerzo económico, pero principalmente potenciar el enorme activo que contamos en el Consejo Asesor de Suelos integrado por las entidades del campo, el INTA, el CONICET, los Colegios de profesionales, grupos CREA, la AAPRESID y facultades de nuestra universidad, entre otros organismos técnicos del sector”, dijo.

Líneas de crédito por emergencia y para siembra

Ziliotto se refirió a la sequía, que ya se está superando luego de años de pocas lluvias. “Nos involucraremos no sólo en lo que viene, sino también en lo que el sector ha pasado. Quienes cuenten con certificado de emergencia agropecuaria e incluidos en el Plan Ganadero, verán incrementado de 30 a 50 puntos porcentuales el subsidio de tasa vinculado a las cuotas de octubre a diciembre de este año”, dijo.

Hacia el futuro, y con el fin de acompañarlos en el inicio de la campaña de gruesa 2023/2024 y en la recuperación de cadenas forrajeras, tendrán a su disposición a través del Banco de La Pampa, dos líneas de créditos. Una destinada a la siembra de cultivos de cosecha gruesa, y otra destinada a la implantación de pasturas perennes. Ambas con una bonificación de 30 puntos y una disminución adicional de 20 puntos para aquellas áreas incluidas en la emergencia agropecuaria, totalizando también en este caso los 50 puntos porcentuales.

Arraigo al campo

Uno de los anuncios más importantes fue el Programa Emprender Jóvenes Rurales. “Sin dudas que otro enorme desafío es generar nuevos dirigentes en todos los sectores económicos. Desde marzo del año 2022 del Programa Emprender La Pampa, ha potenciado oportunidades para quienes asumen el desafío de producir, a través de asistencia técnica y financiera para capacitarlos y dar sostenibilidad a sus proyectos”, dijo. “Ahora, vamos a implementar el Programa Emprender Jóvenes Rurales, para incentivar a las y los jóvenes que, desde el ámbito rural, propongan acortar brechas territoriales, favorecer el arraigo y sostener el desarrollo armónico”.

Red Terciara

Otro de los ejes tuvo que ver con el mantenimiento de los caminos vecinales. “Asumimos la importancia que significa el buen mantenimiento de la red terciaria para todo el sector agropecuario”, dijo. “Para ello, la Ley de Descentralización destina fondos a los municipios para el mantenimiento de la misma, con la ayuda permanente de la Dirección Provincial de Vialidad”.

“En este sentido nos comprometemos junto a las asociaciones rurales y a los municipios y desde el ministerio de la Producción y la Dirección Provincial de Vialidad a implementar acciones que apunten a identificar y resolver situaciones que requieren de mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria de los diferentes ejidos de la provincia”, expresó.

“Este compromiso ya se refleja en los encuentros entre áreas del Gobierno Provincial, la Municipalidad de Santa Rosa esta Asociación Agrícola Ganadera para articuladamente definir el mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria del ejido Santa Rosa. Bajo esta misma modalidad avanzaremos en diferentes zonas de nuestra provincia, haciendo hincapié y fortaleciendo a aquellos corredores de mayor importancia que se identifiquen regionalmente”, dijo.

Política tributaria para el agro

“Sin dudas un tema estratégico es nuestra política tributaria”, dijo Zilitto. “Fiel a nuestra decisión de premiar la mayor actividad productiva y la generación de empleo, seguiremos incorporando decisiones en ese sentido. Nunca mi gobierno va a ser funcional a la elusión ni a la evasión”.

“Tenemos un territorio provincial en la que conviven distintos escenarios que, por razones climáticas o geográficas, derivan en situaciones dispares en cuanto a la productividad del suelo. Ustedes saben mejor que yo, que no es lo mismo producir en la pampa húmeda que en el resto de la provincia. Por ello, propiciaremos la modificación del Código Fiscal y en enero del próximo año habrá mayores incentivos para producir en los departamentos de la provincia en los que la actividad ganadera se concentra mayoritariamente en tareas de cría o recría ganadera”, anunció.

Así, los departamentos Chicalcó, Chalileo, Puelén, Limay Mahuida, Curacó, Loventué, Utracán, Toay, Lihuel Calel, Hucal y Caleu Caleu serán 11 regiones en las que el pago del impuesto inmobiliario será a cuenta del impuesto a los ingresos brutos.

“De esa manera, no sólo eliminaremos impuestos para quienes producen, sino que excluiremos explícitamente a quienes hacen de la tenencia de la tierra un negocio inmobiliario”, dijo.

Además, alertó que aprovechen los incentivos fiscales. “También, es momento propicio para resaltar que la ley de incentivos fiscales ha generado a favor de los sectores del agro 1.025 millones de pesos en crédito fiscal a valor actual, utilizable a pagar todo tributo provincial. Se los anticipé en la última reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Inversiones. Sólo han utilizado 117 millones de ese total. El mayor monto no utilizado, 554 millones, obedece a la no aceptación de dicho incentivo. Seguramente, en su enorme mayoría por desconocimiento. Lo recursos están, no pueden desaprovecharlos. Es un premio a la productividad”.

Ventanilla Fiscal

En línea con esa sostenida disminución de la presión tributaria provincial que les detallaba, dijo que avanzarán con la simplificación de trámites públicos en el marco de un estado moderno, accesible y abierto. “Como lo adelantamos en la última reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Inversiones, el próximo 17 de octubre estará disponible la Ventanilla Fiscal. Una herramienta que permitirá a los contribuyentes con actividad exclusiva en la provincia de La Pampa, acceder vía internet a la compensación de saldos a favor de los contribuyentes para pagar otros impuestos, como Vehículos, Inmobiliario, Sellos o Tasas provinciales, aunque también para pagos no tributarios”, dijo.

En esta primera instancia podrán compensarse, sin trámites presenciales y automáticamente, saldos vinculados a percepciones originadas en operaciones comerciales y al Sircreb. En los próximos meses, este sistema estará a disposición de todos los contribuyentes.

Bonificación especial de tasa

El mandatario dijo que “sin dudas” que uno de los factores que en la actualidad demoran decisiones de inversión es el costo del financiamiento. “La imposición de fijar tasas positivas por parte del Fondo Monetario Internacional deviene que las tasas de referencia fijadas por el Banco Central impacten negativamente”, dijo. Ante ello, y en otro gran esfuerzo financiero, sumaremos más recursos públicos para incrementar el subsidio de tasas, sumando transferencias del sector público al sector privado, con el claro objetivo de producir cada día más”, sostuvo.

“Antes de finalizar el año 2022 decidimos que todos los créditos productivos tomados al 30 de noviembre de ese año tuvieran un subsidio de tasa mínimo de 30 puntos porcentuales. Hoy quiero anunciarles que tendrán ese mismo tratamiento a partir del 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre, los préstamos que fueron tomados después del 30 de noviembre de 2022 hasta el 30 de setiembre pasado”, agregó.

Simplificación crediticia

El mandatario anunció una “simplificación crediticia” para facilitar el acceso al financiamiento. “Conjuntamente, y con el objeto de simplificar su tramitación, concentraremos la oferta crediticia en dos líneas generales, una destinada a Capital de Trabajo y otra destinada a inversiones en activos fijos”, dijo. “Para financiar inversiones acompañaremos el esfuerzo privado aportando hasta el 80 % de la inversión, con un monto máximo de 450 millones de pesos. Contarán con un plazo de devolución de hasta 7 años, con 2 años de gracia”, contó.

El subsidio de tasa será de 45 puntos porcentuales, discriminados en 30 puntos básicos, 10 adicionales para sectores estratégicos y 5 más para emprendimientos liderados por mujeres.

Para dar respuesta a necesidades de incorporar Capital de Trabajo, el monto será de hasta 50 millones de pesos, un plazo máximo de 24 meses, con hasta 6 meses de gracia y una disminución de tasa de hasta 40 puntos porcentuales más 5 puntos adicionales para proyectos encabezados por mujeres. Dentro de este esquema, las micro pymes recibirán mayores beneficios.