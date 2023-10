Otro de los temas que se debatió en el debate fue educación y allí, el postulante presidencial por La Libertad Avanza expuso las dificultades de los estudiantes en las escuelas: «Son los responsables de que el 13% de los chicos no termina el colegio en tiempo y forma, el 50% de los chicos no entiende un texto que va a leer y el 70% no puede resolver un problema matemático básico». En esta línea, el economista exhibió sus propuestas sobre el sistema educativo. «Nosotros estamos planteando una propuesta revolucionario, que es la idea de implementar la idea del capital humano. El capital humano es profundamente importante en los últimos 250 años de la historia de la humanidad», destacó el candidato, en el debate en Santiago del Estero.

Asimismo, desmenuzó sobre el «capital humano», ya que comentó que «hay dos temas muy importantes: está el capital humano de primera generación, que es de salud y tiene que ver con la alimentación y jugó un rol fundamental en el siglo XIX. Por otra parte, hay un rol fundamental para la educación en el aprendizaje en la práctica».

«Proponemos que ese Ministerio tenga cuatro áreas: un área de niñez y familia, un área de salud, un área de educación y un área de trabajo», agregó Milei sobre cómo se compondría un eventual Ministerio bajo un mandato suyo.

El candidato, a su vez, profundizó en la reforma que planea llevar a cabo en el sistema educativo: «Estamos planteando modificar la forma por la cual se da la asistencia en Argentina: se acabó esto de la asistencia esclavizante de darles el pescado, les vamos a enseñar a pescar y crear la caña de pescar y si es posible, que aprendan a tener una empresa de pesca».

Derechos humanos y convivencia democrática:

En el bloque sobre derechos humanos y convivencia democrática, Milei marcó que «los liberales en Argentina hemos sido acusados de cosas aberrantes como fachos, fascistas y nazis, que son cosas que no tiene nada que ver con nosotros».

«Nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Benegas Lynch hijo: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad», definió el libertario la ideología que respalda.

Además, marcó que los desaparecidos en la última dictadura militar argentina no fueron 30.000: «Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. No fueron 30.000 los desaparecidos, fueron 8.753. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70′ hubo una guerra y ahí las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley».

«Los terroristas de montoneros asesinaron, mataron y torturaron gente. Pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos, aquellos que usaron la ideología para ganar plata y hacer negocios turbios, ¿o no recuerdan Sueños Compartidos o lo que es la Universidad Madres de Plaza de Mayo?», añadió Milei.